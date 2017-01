Reexaminare legislativă care pune în pericol pacienții!

11:56:49 / 16 Iulie 2014

contra oricui

Basescu face parte dintr-un grup de romani care, indiferent de subiect,se afla mereu in opozitie cu ceilalati ,fiind firi conflictuale si hranindu-se din aceste conflicte;una din dovezi este referendul in care o mica minoritate de aceeasi factura cu suspendatul l-a sustinut impotriva evidentei,a bunului simt si chiar a propriului instinct de conservare.Daca pe Ceausescu l-am impuscat pentru crime impotriva poporului roman,ce ar trebui sa-i facem acestui individ care se opune unei legi numai de dragul opozitiei, cu riscul ca multi pacienti din programele ntionale (HEPATITE,CANCERE,TUBERCULOZA) sa nu mai primeasca tratament.Si de ce?ca medicul sa fie functionar public ca pe vremea comunistilor pe care el se face ca ii condamna si astfel pedepsele penale sa fie altele .Sa fie clar:medicina este o profesie liberala iar medicul nu este functionar public cum sunt cei un milion de bugetari platiti din banul public;chiar daca muncesc in unitati publice nu stau cu mana intinsa asteptand chenzina:daca nu realizeaza plafonul (dar si daca il depasesc) contractat cu casa de asigurari nu-si primesc salariul