Refacerea Alianţei „M”

Maşina pedelistă de căutat noduri în papură funcţionează ireproşabil. În ciuda tehnicilor de ultimă oră, manipulatorii ei preferă lucrul manual, un procedeu agreat de sforarii din politică. În ultima vreme, într-o atmosferă profund demolatoare, în PD-L Constanţa continuă atacurile la adresa lui Mircea Banias, liderul formaţiunii politice amintite. Fenomenul merită a fi studiat din mai multe puncte de vedere. Nu mă preocupă, în mod deosebit, soarta politică a domnului Banias, ci tacticile hilare, dar otrăvite, puse în practică de principalii săi adversari. În ceea ce îl priveşte pe Mircea Banias, domnia sa trăieşte drama liderilor intraţi în dizgraţia unor grupări influente. Sigur, în PD-L Constanţa, lupta pentru putere a depăşit deja limitele absurdului! E clar că pentru unii disputa pentru şefia partidului reprezintă ţelul suprem. Domnul Banias este oarecum scârbit şi contrariat de zelul celor care bat din pinteni să-i ia locul. Care să fie oare avantajele unei asemenea poziţii politice? Mă îndoiesc că la mijloc ar fi vorba de simple orgolii sau de reacţii generate de amorul propriu... Parcurgând lista cu pretendenţii la postul de preşedinte al partidului, am constatat că avem de-a face cu politicieni în toată firea şi nicidecum cu nişte naivi cu fixaţia că tot ce zboară se mănâncă! Unii dintre ei sunt destul de versaţi în astfel de manevre, având în palmares câteva “lovituri de stat” consistente. Din primul eşalon fac parte cei care s-au “transferat” curveşte de la un partid la altul, producând deranj pe unde s-au perindat. Culmea ipocriziei, dumnealor sunt cei care îl acuză pe Banias de trădare, punându-i în cârcă pretinse înţelegeri cu PSD sau alte partide. Deputatul Iorguş, de pildă, coabitează pe faţă cu partidele din Mangalia şi nimeni nu-i reproşează nimic! Uneori, după cum se manifestă, pare a fi mai mult liberal decât pedelist! Pentru ca rechizitoriul să fie complet, s-a lansat o nouă diversiune pe tema unui presupus atac la adresa prefectului Claudiu Palaz, care nu se simte prea bine după ce primarul Tusac a fost repus în funcţie. Deşi se crede invulnerabil pe motiv că este susţinut de cinci foşti primari pesedişti, domnul Palaz se teme că s-ar putea să fie schimbat din funcţie… Nici nu realizează că, în momentul de faţă, are exact aceeaşi soartă ca şi Banias, pentru că sunt destui cei care consideră că ei ar fi fost îndreptăţiţi să ocupe fotoliul de înalt demnitar al statului. Pot spune că sforarii acţionează în paralel pe două fronturi, vizând poziţiile ocupate de cei doi, mai ales că statutul politic al lui Palaz este neclar, chiar dacă, pentru opinia publică, trebuie să pozeze în apolitic. Deunăzi, referindu-se la lupta pentru putere din PD-L Constanţa, Dumitru Bocai, primarul oraşului Ovidiu, vorbea despre existenţa unor găşti. În opinia mea, sunt mult prea multe faţă de miza pusă în joc. După cum am mai consemnat, apar tot felul de necunoscuţi care revendică diverse posturi de conducere în diverse structuri, inclusiv în ministere! Ambiţiile personale ale domnilor în cauză au scindat organizaţia judeţeană de partid, răzbelul fiind alimentat de “protectorii” de la centru, printre care, mai nou, se numără şi Anca Boagiu. Constat că, atunci când trebuie musai ca apele să fie tulburate, este pomenit numele lui Dănuţ Moisoiu. Este firesc ca unora, în special celor care l-au trădat, să le fie frică de el. În opinia mea, dumnealui poate reface alianţa “M” din PD-L, ceea ce ar duce la o spectaculoasă răsturnare de situaţie. Totul este să vrea “tata mare”…