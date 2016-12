Refacerea Cazinoului din Constanța, o poveste fără sfârșit

Restaurarea clădirii-monument a Cazinoului din Constanța pare să fie o luptă cu morile de vânt. După mulți ani în care am fost martori la deteriorarea imobilului, în ultimul an s-au făcut primii pași hotărâți pentru restaurarea edificiului. Acesta fost transferat în administrarea Companiei Naționale de Investiții (CNI), ca o ultimă soluție pentru a salva monumentul, iar CNI a realizat studiile premergătoare restaurării. În plus, Guvernul a alocat 9,5 milioane de euro pentru reabilitarea clădirii istorice. Chiar și așa, proiectul se lovește de piedici, care nu fac decât să îngreuneze întregul proces de reabilitare. Deși a fost programată pentru luna iunie, licitația de atribuire a contractului pentru executarea lucrărilor de reabilitare a edificiului nu a mai avut loc. Asta deoarece cele cinci firme care s-au înscris în cursă au fost descalificate de CNI, pentru că niciuna nu întrunea condițiile necesare. Iar lucrurile nu se opresc aici. Unul dintre competitori a atacat în instanță decizia Companiei. În aceste condiții, până la soluționarea contestației, demersul pentru reabilitarea Cazinoului este blocat. Primarul interimar al Constanței, Decebal Făgădău, a declarat că nu este un capăt de țară faptul că se întârzie atribuirea contractului pentru executarea lucrărilor. ”Important este că au fost alocați banii, iar edificiul va fi reabilitat într-un final. Până atunci, vor fi luate toate măsurile pentru ca acest simbol al Constanței să fie protejat în timpul sezonului rece, prin obturarea ferestrelor”, a spus Făgădău.