Refacerea drumurilor, în atenţia administraţiei locale

Primarul comunei Mihai Viteazu, Gheorghe Grameni, a declarat, mai în glumă, mai în serios, că nu îşi doreşte nimic de la noul an, pentru că „Primăria e prea săracă să-şi poată permite să viseze la proiecte“. Totuşi, cu toate că este dezamăgit de modul în care se prezintă situaţia economică a comunei şi a ţării în general, primarul spune că speră ca, în 2011, să poată finaliza proiectul de reparare a drumurilor din localitatea Mihai Viteazu, distruse în urma unor inundaţii din 2008. „În urmă cu doi ani, unele străzi din Mihai Viteazu arătau ca după război din cauza inundaţiilor. Din această cauză am demarat un amplu proiect pentru reabilitarea acestor artere. Chiar dacă nu avem bani nici de unele, acest proiect trebuie să-l ducem la capăt, mai ales că, până acum, am refăcut aproximativ patru kilometri de drum din cei 17 pe care îi avem de reabilitat”, a spus primarul. Grameni a adăugat că proiectul de refacere a străzilor este suportat financiar de la bugetul local. „Valoarea totală a acestui proiect este de 1,8 milioane de lei, bani pe care, bineînţeles, nu îi putem aloca într-o singură tranşă, pentru că nu avem de unde. Totul se face cu ţârâita: azi un pic, mâine un pic şi, până la urmă, reuşim să ducem la bun sfârşit aceste lucrări”, a spus Grameni. El a adăugat că reabilitarea celor 17kilometri de drum se face prin turnarea a două straturi de tratament dublu bituminos. „Nu este o asfaltare ca la oraşe, dar este o soluţie mai ieftină şi care dă o altă imagine comunei”, a mai afirmat primarul din Mihai Viteazu.