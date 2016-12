Refacerea flotei româneşti, blocată de PDL

Mandatul de ministru al Transporturilor al actualului preşedinte al României, Traian Băsescu, va rămâne, pentru totdeauna, în memoria poporului român drept perioada în care ţara noastră a rămas fără flotă. De atunci, mulţi au cerut refacerea flotei României, prin atragerea armatorilor din alte state, care să-şi înmatriculeze navele în ţara noastră. În această iarnă, actualii guvernanţi erau la un pas de-a aduce 1.000 de nave, însă deputaţii pedelişti au reuşit să blocheze actul normativ care ar fi făcut acest lucru posibil. „Am promovat, recent, Ordonanţa de Guvern prin care a fost înfiinţat Registrul Internaţional al Navelor Maritime care permite armatorilor din alte state să-şi înmatriculeze navele sub pavilion românesc. După adoptarea ordonanţei, actul normativ a fost trimis în Parlament, pentru a fi adoptat prin lege, ceea ce ne-ar fi permis să realizăm actele subsecvente (care decurg din actul normativ - n.r.) care să conţină procedurile tehnice de înmatriculare”, a declarat secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Valentin Preda. După ce a trecut de comisiile de specialitate din Senat, după ce a fost adoptată de plenul Senatului, ordonanţa a ajuns la Camera Deputaţilor, cameră decizională în acest caz. „A trecut şi de această dată de comisiile de specialitate, a fost trecută pe ordinea de zi pentru a fi votată, au fost corectate ultimele amendamente aduse, iar în momentul în care trebuia votată, un grup de 20 de parlamentari PDL au ieşit din sală, moment în care nu a mai fost întrunit cvorumul votării unui act normativ”, a mai spus secretarul de stat.

BĂTAIE DE JOC PORTOCALIE Cu alte cuvinte, deşi este posibilă înmatricularea navelor sub pavilion românesc, nu există o procedură pentru a se putea face acest lucru. Prin urmare, încă o dată, România are de suferit din cauza faptului că foştii guvernanţi au pus orgoliul mai presus de binele ţării şi au decis că este mult mai important să pună beţe în roate adversarilor politici decât să aducă bani la bugetul de stat. Ca urmare a directivelor UE, potrivit cărora, până în 2014, 60% din navele armatorilor din comunitatea europeană trebuie să fie sub pavilion UE, reprezentanţii Autorităţii Navale Române au realizat o înţelegere cu armatorii germani, potrivit căreia, din cele 4.000 de nave deţinute de aceştia, 1.000 să fie înmatriculate în ţara noastră. Dacă ordonanţa ar fi trecut şi de Camera Deputaţilor, navele ar fi putut fi trecute sub pavilion românesc începând cu 15 decembrie 2012. „Pe lângă banii aduşi la bugetul de stat, înmatricularea în România ar fi însemnat 1.000 de nave cu drapelul ţării noastre la bord. Ar fi însemnat 1.000 de nave cu personal navigant majoritar român. Şi ar mai fi însemnat şi locuri de practică pentru cadeţi, care în prezent trebuie să facă eforturi uriaşe pentru a găsi nave pe care să-şi facă stagiul”, a mai declarat Valentin Preda. Existenţa unei flote româneşti ar permite navigatorilor români să-şi găsească un loc de muncă sigur, fără să mai fie nevoiţi să aibă de-a face cu armatori care-i abandonează prin diferite porturi, care nu le oferă condiţii optime de muncă, sau care le pun viaţa în pericol, îmbarcându-i pe nave nesigure.