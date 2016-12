Refacerea graniţelor dintre Bărăganu şi Mereni - legală sau ilegală?

PROCEDURI LEGALE În ediţia anterioară a ziarului nostru explicam că disputa dintre primăriile Bărăganu şi Mereni privind un teren de 154 de hectare s-a mutat în instanţă şi la Poliţie. Pe scurt, amintim că primarul comunei Bărăganu, Titu Neague, spune că încearcă de câteva luni să recupereze 408 hectare de teren despre care susţine că ar fi fost ale comunei pe care o conduce şi că ar fi folosite în mod abuziv de persoane din comuna Mereni. În baza unor documente, Neague a preluat 154 de ha din cele 408, pentru care acum se află în instanţă cu administraţia locală din Mereni şi este cercetat de Poliţia Economică, în baza unor reclamaţii depuse de persoane care deţineau contracte de arendă şi care lucrau acele terenuri. Iţele acestui conflict sunt foarte încâlcite, fiecare dintre cei implicaţi având, din punctul său de vedere, dreptate. Primarul comunei Bărăganu, Titu Neague, ne-a explicat, zilele trecute, că în 2010 a fost „încropită“ o regrăniţuire a celor două localităţi şi că aceasta nu ar fi tocmai legală. „Graniţele unei localităţi nu se pot schimba aşa, cu una cu două, la o cafea. Există un proces verbal semnat în 10 septembrie 2010 prin care două sole cuprinzând 154 de ha erau trecute de pe teritoriul comunei Bărăganu pe cel al comunei Mereni. Acest proces verbal este semnat de trei persoane, dintre care una susţine că semnătura sa ar fi fost falsificată“, a declarat Neague. El a explicat că ar fi trebuit să existe o hotărâre de Consiliu Local, să fie organizat un referendum, iar regrăniţuirea să fie întocmită de o comisie specializată. „Niciuna dintre aceste prevederi legislative nu a fost respectată“, a mai spus Neague. Mai mult, acesta reclamă că solele, în care sunt cuprinse terenurile, apar de două ori în gestiunea comunei Mereni.

ALE CUI SUNT TERENURILE? Părerea primarului din Bărăganu nu este împărtăşită de primarul din Mereni, Gheorghe Chiriac. Din punctul său de vedere, regrăniţuirea din 2010 a fost realizată în baza unei înţelegeri dintre primarii de atunci ai celor două comune. În plus, acesta a explicat că acordul a respectat prevederile legale şi că nu este posibil ca odată cu schimbarea primarului să se schimbe regulile şi să nu se mai respecte documentele întocmite. „Acea schimbare a graniţelor comunelor a fost realizată cu acordul Prefecturii şi sub atenta supraveghere şi îndrumare a Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (OCPI) Constanţa. Primarul din Bărăganu se leagă de nişte documente foarte vechi. Pentru acele terenuri, noi avem documente care atestă că terenurile au fost şi sunt ale noastre. În plus, terenurile au fost preluate prin hotărâre judecătorească şi nu se poate modifica acest lucru de la o zi la alta. Mai are puţin şi intră peste noi cu totul“, a explicat Chiriac. Mai mult, referitor la acuzaţia că cele 154 de ha de teren ar fi fost o lungă perioadă „între comune“, Chiriac a spus că nu ar fi putut fi realizată o regrăniţuire pe un teren care nu exista în actele niciunei comune. Indiferent de disputa dintre cei doi primari, instanţa va decide cine are dreptate şi cine nu şi cui aparţin de drept aceste terenuri.