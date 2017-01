Refacerea infrastructurii şi promovarea turistică, cheile dezvoltării

REALIZĂRI Deviza candidatului USL la Primăria Ostrov, Niculae Dragomir, în mandatul 2008 - 2012, a fost de a realiza proiecte pentru şi în interesul cetăţeanului. De altfel, Niculae Dragomir le-a mulţumit aseară locuitorilor comunei Ostrov pentru sprijinul acordat în aceşti patru ani şi nu numai, în ducerea la îndeplinire a unor obiective extrem de importante pentru comunitate. Niculae Dragomir a spus că în actualul mandat a pus accent pe dezvoltarea infrastructurii comunei, prin reabilitarea şi extinderea reţelelor de apă, pietruirea drumurilor, construirea unor lăcaşe de cult, cămine culturale. De asemenea, un proiect important realizat în aceşti patru ani de către Dragomir a fost introducerea sistemului de colectare selectivă a deşeurilor. În plus, social democratul se mai poate lăuda, printre altele, cu amenajarea unei parcări în Ostrov, pietruirea tuturor străzilor din comună, reabilitarea Căminului Cultural de la Galiţa, unde a fost construită de către Primărie o biserică nouă şi s-a forat un puţ de apă. Şi pentru că Dunărea a dat mari bătăi de cap autorităţilor locale în anii precedenţi, Niculae Dragomir a reuşit să iniţieze un proiect transfrontalier, împreună cu bulgarii de la Silistra, pentru amenajarea şi consolidarea malurilor Dunării. Nici tinerii nu au fost uitaţi, pentru care primarul din Ostrov a reuşit să construiască patru terenuri de sport în localităţile Ostrov (două), Galiţa şi Almalău (câte unul). Mai mult, Primăria a finalizat un proiect pe programul Casa Verde, montând panouri solare pentru încălzirea apei la liceul din Ostrov.

INFRASTRUCTURĂ Tot în aceşti patru ani, deşi Ostrovul a fost în opoziţie faţă de Guvernele Boc, care au pus numeroase piedici localităţii, primarul Niculae Dragomir a reuşit să demareze o serie de proiecte de anvergură, printre care introducerea sistemului de canalizare şi construcţia unei staţii de epurare, construirea unei grădiniţe în Ostrov, extinderea reţelei de apă pe 300 de metri liniari în Ostrov, asfaltarea a trei străzi şi înfiinţarea unui muzeu sătesc.

CJC, ÎN AJUTOR În viitorul mandat, Niculae Dragomir intenţionează, mai ales că are de partea sa un Guvern USL, să extindă sistemul de canalizare în comună, să modernizeze străzile din Ostrov, să finalizeze lucrările de la biserica din Bugeac, să reabiliteze căminele culturale de la Bugeac şi Esechioi şi să extindă reţeaua de alimentare cu apă în Galiţa. Primarul comunei Ostrov nu a neglijat nici partea turistică, drept pentru care va finaliza proiectul de promovare a comunei. El a adăugat că cea mai mare problemă a sa este lipsa unei săli de sport, deşi în comună sunt peste o mie de copii. Pentru a rezolva această situaţie, preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Nicuşor Daniel Constantinescu, a promis că CJC va ridica o sală de sport şi un bazin de înot în maximum un an şi jumătate. În plus, Constantinescu i-a anunţat pe locuitorii din Ostrov că, la Băneasa, CJC va înfiinţa o secţie a Spitalului de Urgenţă Constanţa.