„Refacerea livezilor dobrogene”, într-o nouă etapă

Aproximativ 1.300 de pomi fructiferi şi 200 de trandafiri au fost plantaţi, ieri, în localităţile Bărăganu, Mereni şi Topraisar, în cadrul programului Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), „Refacerea livezilor dobrogene”. În primul an, prin acest program au fost plantaţi la nivel judeţean 50.000 de pomi fructiferi, conducerea CJC având ca obiectiv în acest an să planteze acelaşi număr de arbori. “Acest program s-a dovedit a avea succes la nivel judeţean, având în vedere că, în ultima perioadă, am primit, atât la Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri Constanţa, cât şi la CJC, numeroase solicitări de pomi fructiferi. Eu consider că a planta un pom este un lucru foarte important pentru educaţia copiilor, dar şi pentru sănătatea lor. Copiii sunt cei care vor beneficia atât de fructele pe care le vor face aceşti pomi fructiferi, cât şi de aerul curat. Bucuria noastră este şi mai mare când vedem cu cât entuziasm participă elevii din judeţul Constanţa la acest program de plantare a pomilor fructiferi”, a declarat vicepreşedintele CJC Cristian Darie. În comuna Bărăganu au fost plantaţi, ieri, 600 de pomi fructiferi, atât la şcoala din Bărăganu, cât şi la şcoala din Lanurile. “Locuitorii comunei apreciază acest program, înţelegând utilitatea lui. Locuitorii comunei au înţeles şi utilitatea programului de refacere a perdelelor forestiere şi au pus la dispoziţie terenurile necesare pentru refacerea lor. Acum plantăm pomii fructiferi împreună cu elevii din Bărăganu care şi-au asumat răspunderea îngrijirii pomilor pe care i-au plantat. Eu sper ca genul acesta de programe să continue, pentru că sunt în folosul locuitorilor”, a declarat primarul comunei Bărăganu, Titu Neague. Plantările de pomi fructiferi au continuat în comuna Mereni şi în comuna Topraisar. “Pomii fructiferi pe care i-am plantat anul trecut s-au prins şi am dorit să venim în completare pentru a crea aceste livezi frumoase pentru copiii din comună. Nu pot decât să mă bucur că astfel de programe se derulează în continuare, programe care sunt în folosul tuturor locuitorilor din acest judeţ”, a declarat primarul comunei Topraisar, Stelian Gheorghe. Alături de copii, la Topraisar au participat la plantarea pomilor fructiferi consilierii din Topraisar, dar şi şeful de post. În această toamnă, în premieră, CJC le oferă primarilor, pentru plantare, şi trandafiri obţinuţi tot din pepiniera de la Valu lui Traian, până în prezent fiind plantate aproximativ 300 de fire de trandafir.