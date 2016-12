„Refacerea livezilor dobrogene”, într-o nouă etapă

PROGRAM Vineri a reînceput programul Consiliului Judeţean Constanţa (CJC) „Refacerea livezilor dobrogene”, program demarat în 2010. Anul trecut, prin acest program, CJC a plantat 50.000 de pomi fructiferi în curţile grădiniţelor, şcolilor, liceelor şi bisericilor din întreg judeţul. Având în vedere că programul s-a bucurat de succes, CJC a decis continuarea acestui program care vineri a intrat într-o nouă etapă. „Anul acesta vom continua cu plantarea a încă 50.000 de pomi fructiferi în şcoli, grădiniţe, licee şi curţile bisericilor. Eu consider că a planta un pom este un lucru foarte important pentru educaţia copiilor dar şi pentru sănătatea lor. Mă bucur foarte mult să-i văd cât de entuziaşti sunt când plantează aceşti pomi fructiferi. Acest program nu este unic, el venind de fapt în completarea altora prin care CJC doreşte ridicarea gradului de împădurire, prin implementarea programelor CJC de refacere a perdelelor forestiere şi a terenurilor degradate, unde numai în această toamnă s-au plantat peste 8 milioane de puieţi de salcâm. Mă bucur că în decembrie vremea a ţinut cu noi şi am plantat peste 800 de pomi fructiferi”, a declarat preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu. Acţiunea de vineri s-a desfăşurat în Eforie, Techirghiol şi Agigea. La Eforie, elevii liceului Carmen Silva, împreună cu preşedintele CJC au plantat în curtea liceului pruni, cireşi, caişi şi vişini.

EDUCATIV Echipele CJC s-au deplasat apoi la Techirghiol, acolo unde primarul oraşului împreună cu preşedintele CJC au plantat pomi fructiferi la Grădiniţa cu program normal şi la biserica Sfântul Ilie. „Acţiunea CJC este cât se poate de binevenită. Anul trecut am avut alte locaţii unde au fost plantaţi peste 1.000 de pomi fructiferi. Anul acesta vom continua acest program cu plantări de pomi fructiferi, atât în curţile unităţilor de învăţământ cât şi la biserici. Este o acţiune frumoasă şi utilă care lasă o amprentă, şi prin care îi învăţăm pe cei mici să aibă grijă de pomi, îi educăm să sprijine şi să ocrotească mediul înconjurător”, a declarat primarul oraşului Techirghiol, Adrian Stan. Comuna Agigea a fost şi ea inclusă în programul CJC. Pe lângă grădiniţă, liceu şi Căminul Tineretului, CJC a plantat pomi fructiferi şi la Unitatea Medico Socială Agigea. „Avem aici la Unitatea Medico Socială Agigea cazuri sociale grave. Încercăm să-i ajutăm şi să-i implicăm în gospodărirea acestui centru. Am pus deja două solarii, în cadrul programului „Consumăm produse româneşti”. Acum punem bazele unei livezi de 150 de pomi fructiferi, pe terenul pus la dispoziţie de conducerea Unităţii Medico Sociale Agigea. Această livadă va fi îngrijită de bolnavii din acest centru, la fel cum tot bolnavii vor ajuta şi la obţinerea recoltelor din solarii. Tot aici, la iniţiativa directorului Ovidiu Preda, am plantat şi cinci pomi ginko biloba, pomi terapeutici, ale căror fructe şi frunze au efecte vindecătoare, arbore care se pare că este cel mai vechi din lume, având peste 6 milioane de ani de existenţă”, a spus Constantinescu.