1.000 DE POMI O nouă etapă a programului Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), „Refacerea livezilor dobrogene”, s-a desfăşurat, ieri, în trei comune: Amzacea, Comana şi Chirnogeni, unde au fost plantaţi aproximativ 1.000 de pomi fructiferi şi peste 200 de trandafiri. În comuna Amzacea, mai exact în satul General Scărişoreanu, zeci de copii au plantat circa 300 de pomi fructiferi în curtea bisericii ortodoxe Sfântul Gheorghe. “Ideea Consiliului Judeţean Constanţa de a reface livezile dobrogene este apreciată de locuitori, care găsesc util acest program. De acum încolo, elevii vor avea obligaţia să îngrijească pomii plantaţi. Sper ca acest gen de programe să continue, pentru că sunt în folosul locuitorilor”, a declarat primarul comunei Amzacea, Constantin Radu.

DIPLOME PENTRU ELEVI Plantările de pomi fructiferi au continuat în comunele Comana şi Chirnogeni, unde au mai fost plantaţi alţi 600 de pomi fructiferi. “Astăzi (n.r. - ieri) am continuat acţiunea de plantare de pomi fructiferi în comună, începută în anii precedenţi. Până acum, la şcoala din Tătaru au fost plantaţi pomi fructiferi pe o suprafaţă de 7.000 de metri pătraţi, iar acum o să plantăm la instituţiile publice: Primărie, Biserică şi Cămin Cultural, urmând ca, ulterior, să completăm cu pomi şi locurile unde aceştia nu s-au prins anul trecut. Acţiunea este binevenită şi mulţumim Consiliului Judeţean pentru că ne sprijină în acest gen de acţiuni care pe noi ne-ar fi costat mulţi bani, în condiţiile în care administraţiile locale abia îşi duc zilele”, a spus primarul comunei Comana, Ion Adam, care apreciază şi celelalte programe ale CJC de împădurire a judeţului. La rândul său, primarul din Chirnogeni, Gheorghe Manta, a spus că încearcă să profite de programul CJC de reînfiinţare a plantaţiilor de pomi fructiferi. „Suntem deja la al doilea an de plantare, iar la anul copiii vor putea mânca primele fructe din pomii plantaţi în 2010”, a spus Manta. Împreună cu primarul, copiii şcolii generale din Chirnogeni au plantat zeci de pomi fructiferi în curtea Căminului Cultural, dar şi 100 de trandafiri în parcul central al localităţii. După ce au plantat pomii fructiferi, copiii au primit câte o diplomă din partea şi CJC şi au semnat angajamente că vor avea grijă de copacii plantaţi.

50.000 DE POMI Directorul Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri, Adrian Gâmbuţeanu, a declarat că speră ca, prin acest program al Consiliului Judeţean, să planteze, în această toamnă, 50.000 de pomi fructiferi. “Programul se dovedeşte a fi unul de succes la nivel judeţean având în vedere că, în ultima perioadă, am primit numeroase solicitări de pomi. Cu ajutorul unor primari gospodari şi benefiind în aceste zile de o vreme bună, sperăm să refacem livezele constănţene de acum 20 de ani. La acest proiect, un important ajutor îl oferă şi copiii, care, plantând aceşti pomi, îşi dezvoltă spiritul civic. Copiii sunt cei care vor beneficia atât de fructele pe care le vor face aceşti pomi fructiferi, cât şi de aerul curat”, a declarat Gâmbuţeanu.