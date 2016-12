Refacerea USL, obiectiv pentru Tăriceanu

16:07:29 / 07 Mai 2014

Ce zice Pocora aia?

Pana mai ieri toti liberatlii eram in USL la statutul caruia am contribuit ca parteneri. (Inca) presedintele Antonescu s-a sculat intr-o dimineata cu fundu-n si ne-a ordonat , sa pacalim electoratul care ne-a in vestit in USL, sa scuipam ce am jurat. De gat ne-a luat si ne-a imbrancit inspre Basescu pe care-l plesenea dur tot pana mai ieri! Dupa cum ne-am asteptat, ne-am scufundat in stima publica, sondajele, toate, exprima scarba publica, fata de ce? Fata un inca presedinte de-a dreptul amintit!