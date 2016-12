Referendum cu consilieri expiraţi

Inspirîndu-se adînc din gîndirea şi activitatea revoluţionară a prezidentului, căruia nu îi iese din cap cifra 322, consilierii răzvrătiţi de la Mangalia se ambiţionează să pună de un referendum, principalul lor obiectiv constituindu-l demiterea cu orice preţ a primarului Claudiu Tusac. Cum s-ar spune, nimic nou sub soare! S-a împlinit exact un an de cînd consilierii în cauză, reprezentanţi ai PD-L, PC, PNL, FD şi PRM sînt obsedaţi de această idee. Mentorul lor în probleme de referendum rămîne deputatul Zanfir Iorguş, cel care, în postura de lider local, îi îndeamnă tot timpul la lupta cea mare… E drept, îi trebuie cam mult să urnească lucrurile din loc. Practic, pe această temă, mă refer la referendum, se bate pasul pe loc de un an, chestiune care pune sub semnul întrebării capacitatea sa organizatorică. Băsescu, ce-i drept, cînd şi-a pus în gînd să facă un referendum, trebuie să recunosc, a făcut! În schimb, Zanfir Iorguş o scaldă de amar de vreme! Cînd este virulent, cînd o lasă mai moale, cînd se plînge că partidul său nu are un om capabil să-l înlocuiască pe Tusac! De ce musai partidul său? Să înţeleg că e vorba de un referendum cu dedicaţie? Mă tem pentru domnul Iorguş că nu va mai apuca să se bucure de un eventual referendum pus la cale împotriva actualului primar al Mangaliei… Pentru domnia sa, în momentul de faţă, ca şi pentru PD-L, este foarte important rezultatul final al alegerilor prezidenţiale. Îşi fac iluzii cei care cred că, fie şi prin referendum, vor reuşi să-l debarce pe Claudiu Tusac pînă la sfîrşitul acestui an. Pe urmă, ştiţi cum spune românul, nu se ştie ce va fi în 2010… Cu siguranţă, în situaţia în care vor interveni schimbări fundamentale pe scena politică, datele problemelor vor fi cu totul altele. În acest context, îi sugerez domnului deputat să fie preocupat mai mult de propria sa soartă decît de intrigile ticluite la adresa fostului său adversar de la alegerile locale. În ceea ce îi priveşte pe consilierii răzvrătiţi, mă aşteptam ca domniile lor să schimbe tactica şi să încerce să iasă în evidenţă într-o manieră mult mai sobră şi mai constructivă. Asta, ca să zic aşa, dacă vor să convingă opinia publică din Mangalia, sătulă de bălăcărelile politicienilor, că sînt animaţi de cele mai bune intenţii. Din păcate pentru dumnealor, zilele trecute, au eşuat din nou într-o manieră lamentabilă. Ca să-şi arate muşchii, au organizat o şedinţă extraordinară a Consiliului Local, prilej cu care au făcut din nou mult zgomot pentru nimic! Nu discut dacă, scuzaţi cacofonia, convocarea unei astfel de şedinţe era sau nu statutară şi dacă unii dintre participanţi mai aveau ce căuta în sală. Eu fac trimitere la cele două puncte de pe ordinea de zi, pentru care, fie vorba între noi, nu s-a justificat deranjul provocat de organizarea unei şedinţe extraordinare. Dacă toată tevatura din Consiliul Local a fost generată doar pentru alinarea durerilor personale ale domnului Paul Foleanu, interesat să i se prelungească nu ştiu ce contract, după cum a relatat presa, atunci e de înţeles reticienţa unora faţă de această iniţiativă. Acestea să fie prioritatea nr. 1 menită să scoată Mangalia din starea de hibernare în care se află de la începutul acestui an? Dacă altele ar fi fost argumentele consilierilor răzvrătiţi, cu siguranţă, ar fi cîştigat enorm la capitolul credibilitate şi poate că, în aceste condiţii, altfel s-ar fi discutat despre referendum! Dacă unii dintre domnii consilieri sînt expiraţi, după cum reiese dintr-un comunicat de presă dat publicităţii de Primăria Mangalia, în ce măsură Consiliul Local mai este reprezentativ?