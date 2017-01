Referendum cu de-a sila la Tortomanu

Scandalul iscat în jurul organizării referendumului din Tortomanu capătă amploare după ce reprezenţii Prefecturii, împreună cu iniţiatorii acţiunii de înlocuire a primarului Gheorghe Panait, au decis să boicoteze acţiunea de verificare a autenticităţii semnăturilor, iniţiată de către Comisia constituită în acest sens. În timp ce subprefectul Claudiu Palaz susţine că nu poate fi vorba de rea-voinţă din partea sa, ci doar de… o problemă de comunicare, preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Nicuşor Constantinescu, şi directorul Direcţiei pentru Administraţie Publică din cadrul CJC, membru al Comisiei pentru organizarea referendumului la Tortomanu, aduc acuzaţii grave la adresa sa şi a prefectului Dănuţ Culeţu, pe care îl acuză de săvîrşirea unor abuzuri. ”Weekend-ul trecut a fost o lipsă de comunicare”, a declarat Palaz referitor la faptul că a absentat de la strîngerea de semnături, programată pentru sîmbătă şi duminică. Deşi recunoaşte că verificarea autenticităţii semnăturilor a fost ideea sa, subprefectul s-a răzgîndit subit, motivînd că a fost ţinta unor presiuni venite din partea primarului Panait şi a iniţiatorilor referendumului. Afirmaţiile sale sînt însă contrazise de către Cristinel Dragomir: „Nu e nicio lipsă de comunicare. Nu se poate să ştie toată lumea, mai puţin membrii Comisiei că reprezentanţii Prefecturii nu mai merg la Tortomanu. Cine e Caudiu Palaz? E şi el membru în Comisie ca şi mine. O fi el subprefect, dar... Nu ştiu ce ordin a fost, dar a fost penibil, pentru că am anunţat oamenii să vină la şcoală ca să verificăm autenticitatea semnăturilor şi, cînd am ajuns acolo, uşa era închisă”. Dragomir a adăugat că şcoala a rămas închisă pe parcursul întregii zile, pentru că directorul instituţiei este unul dintre contestatarii primarului şi care s-a opus, astfel, iniţiativei Comisiei. Dragomir susţine că nu este în regulă nici faptul că unul dintre contestatari are domiciliul în Medgidia: „Dacă eu locuiesc în Constanţa, nu pot să strîng semnături pentru demiterea primarului Boc de la Cluj, pentru că nu îmi place mie de faţa lui!”.

Deşi reprezentantul Prefecturii nu s-a mai deplasat la Tortomanu, ceilalţi membri ai Comisiei au continuat, prin sondaj, verificările mai multor semnături. „Am verificat persoanele pe care le-am găsit pe stradă şi niciuna nu şi-a susţinut semnătura”, a spus Dragomir. Ca urmare a faptului că reprezentantul Prefecturii nu a participat la acţiunea programată pentru weekend, ieri a fost organizată, la Prefectură, o nouă reunire a Comisiei, în cadrul căreia s-a întocmit un proces-verbal în care este specificat faptul că reprezentantul CJC, împreună cu cel al primarului şi al Consiliului Local Tortomanu au solicitat suspendarea procedurii de organizare a referendumului, ”ca urmare a faptului că în procesul de verificare a veridicităţii şi autenticităţii semnăturilor s-au descoperit foarte multe nereguli”. În ciuda acestui fapt, prefectul a hotărît, de la sine putere, să emită un ordin de organizare a referendumului. El susţine că a fost încurajat să ia această decizie de către Ministerul Administraţiei şi Internelor, care, prin intermediul Direcţiei Juridice şi Contencios, i-a comunicat faptul că ”verificarea îndeplinirii condiţiilor legale desfăşurării referendumului este obligaţia prefectului şi nu a Comisiei, căreia îi revine doar sarcina de a organiza referendumul local”. „Vreau să delimităm foarte clar responsabilităţile. Ne-am cosultat şi, cel mai probabil, miercuri, voi semna un ordin prin care voi stabili referendumul din Tortomanu pe 11 februarie”, a declarat prefectul. Anunţul a stîrnit un val de proteste din partea reprezentanţilor CJC, care afirmă că, în acest fel, prefectul săvîrşeşte un grav abuz. „Atribuţia prefectului este să numească această Comisie prin ordin. Iar în momentul în care a numit-o, el şi-a încheiat atribuţiile. Nu ştiu de unde a dedus prefectul că poate să hotărască singur dacă trebuie să se organizeze referendum într-o localitate”, a declarat Dragomir.

CJC va acţiona în instanţă aşa-zisul ordin de organizare a referendumului

La rîndul său, preşedintele CJC a declarat că, în adresa prin care Prefectura solicită CJC să îşi delege un reprezentant, era specificat faptul că viitoarea Comisie va fi constituită în vederea verificării autenticităţii şi valabilităţii fiecărei semnături în parte, lucru care însă nu s-a întîmplat. ”Asta a fost înţelegerea pe care am avut-o cu prefectul pentru a desemna un reprezentant. Cînd au văzut că, după verificarea semnăturilor, nu se mai întruneşte numărul de semnături solicitat de lege, Prefectura a boicotat procesul de verificarea semnăturile. Reprezentanţii Prefecturii nu au mai ţinut cont că, în Comisie, trei din cinci membri au votat pentru suspendarea referendumului, iar prefectul încalcă din nou legea şi anunţă presa că va face referendum la Tortomanu”, a declarat Constantinescu. El a adăugat că a avut o discuţie cu prefectul Culeţu, ocazie cu care i-a explicat că, la Tortomanu, este vorba despre o stare conflictuală gravă, care, însă, nu are legătură cu organizarea unui referendum. ”Foarte ciudat! Din momentul în care Panait a reclamat că secretara CL Tortomanu nu respectă programul de lucru şi încalcă legea, precum şi după ce a întrebat cum s-au atribuit terenurile societăţii Baby Beef şi altor societăţi fără respectarea legislaţiei, a început o acţiune de şicanare a acestuia. Cum a pus primarul asemenea întrebări, brusc, anumite interese din Prefectură au fost deranjate. Şi atunci au început aceste acţiuni. Nu ştiu cine a fost deranjat. Am văzut nişte documente care erau semnate de persoane care nici măcar nu fuseseră desemnate să semneze acele acte. Şi cînd a început să pună aceste întrebări, Panait a devenit ţinta Prefecturii, care, iată, acum, împotriva Legii, spune - NU, Ba p-a mă-tii! De ce n-ai bască! – Uite o pun acum! – Păi de ce acum ai bască?”, a spus Constantinescu. El a adăugat că i-a adus prefectului la cunoştinţă că a primit la CJC o mulţime de telefoane prin intermediul cărora cetăţenii din Tortomanu infirmau faptul că ar fi semnat memoriul sau spuneau că au semnat pentru cu totul altceva: pentru butelii, pentru Legea 416 sau pentru înfiinţarea PNG. Un referendum nu se poate organiza fără 25% din semnăturile cetăţenilor, pentru că presupune cheltuirea unor miliarde importante. Nu ne permitem să cheltuim cinci, şapte miliarde de lei să facem referendum, doar de dragul de a face unul! Aceste lucruri se întîmplă numai acolo unde sînt primari PSD”, a mai spus preşedintele CJC. El afirmă că verificarea autenticităţii semnăturilor se impunea într-o astfel de situaţie, deşi acest lucru nu mai este specificat în lege. “Ceea ce nu este interzis în mod expres de lege este permis. Este principiul de drept roman pe care se bazează şi dreptul administrativ român. Vă daţi seama ce s-ar întîmpla dacă am aplica ce vrea domnul prefect Culeţu?! Orice nebun din orice localitate poate să adune la cîrciumă 20 de inşi, care să semneze pe burtă, şi facem referendum în tot judeţul. Vă daţi sema ce bulversare a administraţiei locale vrea să facă domnul Culeţu?! Ia semnături la cîrciumă orice nebun, la restul le spune să semneze pentru butelii, mai face o listă cu 100 de semnături şi zice că a întrunit 25% din locuitorii cu drept de vot din localitate. Nu se poate! Sînt semnături aici ale unor locuitori care sînt plecaţi la muncă în Italia sau în Spania de 2-3 ani şi care nu figurează că ar fi intrat în România! Sînt semnături din burtă. Sînt semnături ale unor oameni decedaţi. Să mai cheltuim încă 7 miliarde ca să iasă tot Panait primar?”, a mai spus Constantinescu. Mai mult decît atît, el a anunţat faptul că reprezentantul CJC s-a retras din Comisie. ”Delegarea pe care i-am dat-o spune clar: <În orice altă situaţie care contravine mandatului acordat, calitatea acestuia de reprezentant al CJC încetează imediat>. Mandatul era dat să verifice semnăturile. Ori, comisia a hotărît cu 3-2 voturi să suspende procedurile de organizare a referendumului. Numai că Vodă-prefectul a hotărît cu de la sine putere să facă referendum”, a mai spus Constantinescu, adăugînd că CJC va ataca în instanţă aşa-zisul ordin de organizare a referendumului.