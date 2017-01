Referendum pentru Iorguş

După ce a pierdut alegerile locale, Zanfir Iorguş făcea pe grozavul, exact ca şoricelul pus pe fapte mari, dar numai pînă a apărut pisica! Pe această temă, am auzit tot felul de refrene şi comentarii teribiliste sau de-a dreptul comice. Ba că fostul primar s-ar fi săturat de putere, ceea ce este o gravă eroare, ba că nu a vrut dumnealui să-şi pună mintea cu Tusac! Adică, dacă înţeleg eu bine, mărinimos din fire, Iorguş a zis, băi, Tusac, treci şi tu o tură la Primăria Mangalia, ca să nu zici că nu sînt băiat de salon! Rar aşa om de omenie şi de cumetrie! Dincolo de bîrfele aruncate pe piaţă de lătrăii care îl susţin şi care nu acceptă regula de bază a democraţiei, votul majoritar, fostul primar începe să dea nas în nas cu realitatea dură din jurul său. În primul rînd, ca o consecinţă a infatuării şi laudei de sine, a constatat că a rămas aproape singur, inclusiv în partidul din care face parte. Căderea Elenei Udrea pe treptele topului simpatiilor prezidenţiale s-ar putea răsfrînge şi asupra sa, pentru că în PD-L continuă campania de plătit poliţe. Din această perspectivă, Zanfir Iorguş nu ocupă o poziţie comodă, fiind asimilat cu madam Udrea şi cu Vasile Blaga, buldogul programat să-i ia locul lui Zdreanţă din povestirea cu acelaşi nume. Un prim semnal îl constituie faptul că, deşi i s-a făcut pîrtie pînă aproape de vîrful PD-L Mangalia, nu a reuşit, pînă acum, să-i ia locul lui Nae Negrea la şefia organizaţiei! Ce înţelegem din această fabulă? Că alţii decid acum la centru şi că Udrea, Blaga, mă refer numai la cei care tulbură apele pedeliste la Constanţa, au intrat în conul de umbră care anunţă dispariţiile subite din politică. În astfel de cazuri, turbulenţele generate de duritatea măsurilor prezidenţiale fac numeroase victime colaterale, chestiune pe care, îl sfătuiesc, nu este cazul să o trateze cu uşurinţa şi sictirul cu care a tratat campania electorală, cînd a crezut că o să învingă detaşat doar pentru că ţipă mai tare decît Tusac! Că tot veni vorba de noul primar al Mangaliei, Tusac a devenit coşmarul cotidian al răsfăţatului Elenei Udrea, evident, politic vorbind. De cînd a început să deschidă dulapurile cu scheleţi, pentru că trebuie şi dumnealui să facă un inventar la început de drum, Iorguş a început să ascută din nou securea războiului, folosind dramul de influenţă pe care îl mai are în teritoriu. Intuiam că, aşa cum se întîmplă la Năvodari sau Eforie, şi la Mangalia, foştii vor face tot ceea ce le stă în putinţă pentru a pune cît mai multe beţe în roate noului primar. La mijloc este vorba nu numai de orgolii, ci şi de interese. Nu cred că domnul Claudiu Tusac şi-a imaginat că va avea un început uşor şi lin de mandat. Cum a umblat la dulapurile cu scheleţi, doar clătinîndu-le, s-au şi schimbat la faţă diverse personaje, devenind extrem de irascibile! Sigur, sînt destui indivizi care acceptă cu greu schimbarea şi nu concep ca Tusac să scoată, precum Oprescu la Bucureşti, scheleţii la raport. Deloc întîmplător, după dezvăluirile noului primar, în anumite zone ale Mangaliei s-a dat alarma. Ilustrînd disperarea cu care Iorguş vrea să revină pe poziţie, s-a vehiculat pînă şi varianta aberantă a organizării unui referendum în sprijinul fostului primar! Pe’n ce şi de ce? Cu o astfel de şmecherie fantezistă a debutat, practic, războiul psihologic dintre omul cu scheleţii şi gruparea iorguşiană, care ameninţă că Zanfir Iorguş va reveni în funcţie peste şase luni de zile! Acceptînd că sîntem ţara tuturor posibilităţilor, scenariştilor le-a scăpat un amănunt extrem de important - el nu are susţinerea preşedintelui, care se confundă cu partidul, după cum am explicat mai sus…Din motive care îmi scapă, dacă ar fi să nu iau în calcul numai starea sa naturală, lui Traian Băsescu i s-a făcut lehamite de PD-L Constanţa, dovadă că l-a lăsat de izbelişte. De altfel, preşedintele procedează la fel cu toţi cei care, dintr-un motiv sau altul, expiră. După ce a expirat la alegerile locale, PD-L Constanţa are şanse infime la parlamentare. Aţi auzit vreodată ca Băsescu să alerge după copite de cai morţi?