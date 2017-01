Referendumul convocat de Băsescu, fără obiect şi finalitate

Preşedintele Traian Băsescu a semnat, marţi seară, potrivit propriilor declaraţii, decretul de organizare a referendumului pentru votul uninominal. \"Data referendumului va fi data desfăşurării alegerilor pentru Parlamentul European ce vor fi organizate în anul 2007\", a spus Băsescu, citînd din decret. El a explicat că a optat pentru această formulare, pentru că data euroalegerilor este cunoscută, fiind vorba despre 25 noiembrie. \"Şi, în cazul în care va fi, eventual, modificată din motive tehnice, poate este vreme foarte rea, s-ar putea să avem inundaţii, să nu fie nevoie să mai modific decretul\", a adăugat Băsescu. Astfel, decretul nu prevede explicit data referendumului, \"25 noiembrie\" lipsind din textul actului emis de preşedinte. Ieri, la ora 15.00, decretul privind organizarea referendumului a fost publicat în Monitorul Oficial, însă acesta va fi contestat la Curtea Constituţională de PRM, după cum a anunţat vicepreşedintele formaţiunii, Lucian Bolcaş. El a explicat că Traian Băsescu a convocat acest referendum pentru a se introduce votul uninominal, majoritar, în două tururi de scrutin, în condiţiile în care noţiunea de vot uninominal are şase variante, iar Parlamentul nu şi-a dat avizul pentru o variantă anume. Vicepreşedintele PRM a precizat, totodată, că referendumul convocat de Băsescu nu are obiect şi nici finalitate. „Referendumul nu poate obliga Parlamentul să adopte o anume lege, pentru că mandatul parlamentarilor este reprezentativ, nu imperativ”, a spus Bolcaş, apreciind că singura finalitate a referendumului este aceea de a permite lui Traian Băsescu să se exprime în campanie. „Mai mult cinism decît în această şmecherie de maidan nu am întîlnit nicăieri, cinism care este subliniat de preşedintele Băsescu prin imaginea rîsului său şăgalnic în momentul cînd a anunţat această mare porcărie”, a mai spus Bolcaş despre referendumul convocat de Traian Băsescu.