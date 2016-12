Referendumul de 30%+1, la un pas de intrarea în vigoare

02:17:14 / 11 Decembrie 2014

MADAM MITRA , SPUNE CA DACA MERGI IN MAINI SI CU PICIOARELE PE SUS , ESTE NORMAL, DUPA CAPUL EI.

ASTA ASA CA CEI DIN DIASORA CARE NU AU VOTAT SLEATCA COMUNISTA PESEDISTA SI UN PARTID TIGANESC , CARE FURA MINT SI CIORDESC CIT POATE DIN DREPTURILE ACESTUI POPOR CU DREPT DE VOT , PENTRU-CA IN DIASPORA SE STA LA COZI IMENSE PENTRU A VOTA , IAR ACESTI CALAII COCOTATI IN FRUNTEA TARII SI PE SPINAREA ACESTUI POPOR , NE IA DREPTUL LA VOT , INDIFERENT DACA ESTE PENTRU REFERENDUM ,PENTRU DEMITEREA PRESEDINTELUI , SAU ALESII LOCALI ,SAU ACEST PARTID TIGANESC PESEDE , VREA SA NE DEMONSTREZE INCA ODATA , PRIN LEGEA CARE A DATO , CA ROMANII DIN DIASPORA DEGEABA STAU LA COADA O ZI INTREAGA PENTRU A VOTA , CA URNELE SE INCHID IN TOATE TARILE DUPA ORA ROMANIEI , CU TOATE CA IN VESTUL EUROPEI DECALAJELE DE FUS ORAR SINT DE 1-2 ORE , FRANTA , SPANIA , ANGLIA ITALIA , NU MAI SPUN DE CELELALTE CONTINENTE , AUSTRALIA , SUA , CANADA , AFRICA , DECI AI NOSTRII PESEDISTI NE DICTEAZA SA VOTAM DUPA FUSUL ORAR AL ROMANIEI , NISTE DICTATORI COMUNISTI IMPUTITI , ASTA ESTE PESEDEUL , VREA SA LE ADUCEM NUMAI VALUTA IN TARA , CIND E VORBA SA VOTAM NU MAI SINTEM CETATENI ROMANI , SA AUZIM DE BINE SI NU UITATI ROMANIA ESTE A TUTUROR ROMANILOR , INDIFERENT IN CE COLT DE LUME NE AFLAM , SA DUS VREMEA DICTATURII VOASTRE CAPUSELOR PESEDISTE , LUMEA NU VA MAI VREA , ATI FACUT DESTUL RAU ROMANIEI SI ROMANILOR DE 26 DE ANI DE CIND VA AFLATI IN FRUNTEA TARII , JOS CU VOI SI COPII VOSTRII SLEATCA DE HOTI SI PUSCARIASI SA SATURAT LUMEA DE VOI .