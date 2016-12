„Referendumul dorit de UDMR agită spiritele şi nu aduce nimic”

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a propus, pe 25 septembrie, organizarea referendumurilor locale în şase judeţe din ţară (Harghita, Covasna, Mureş, Bihor, Sălaj şi Satu Mare), în 8 decembrie, pentru consultarea populaţiei cu privire la regionalizare. Prim-vicepreşedintele PNL, Klaus Iohannis, a declarat, ieri, că referendumul local privind regionalizarea dorit de UDMR „agită spiritele şi nu aduce nimic“, neavând „nicio relevanţă“ într-un proces naţional, aşa cum este regionalizarea. „Am discutat cu colegul Ciprian Dobre, preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, care este un pic îngrijorat de faptul că UDMR vrea să organizeze referendum pe această temă“, a spus Iohannis. Potrivit acestuia, „un referendum local nu are nicio relevanţă în acest proces (regionalizarea - n.r.), care este un proces naţional“. Iohannis a comparat referendumul local propus de UDMR cu un referendum organizat într-o comună ai cărei locuitori ar trebui să se pronunţe cu privire la asfaltarea unei străzi din municipiul Sibiu. „E OK dacă vor să se adune, dar demersul nu are relevanţă“, a arătat el.