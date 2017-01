Refinanţarea, o soluţie pentru creditele dezavantajoase!

Specialiştii Credit Zone consideră refinanţarea creditului ca fiind una dintre cele mai viabile soluţii, în cazul în care dobînda şi condiţiile generale nu mai sînt convenabile în raport cu piaţa, pentru beneficiarul unui credit vechi. Refinanţarea presupune contractarea unui nou credit, mai avantajos, de la aceeaşi bancă sau de la alta, cu o dobîndă şi comisioane mai mici şi, în consecinţă, o rată lunară mai mică. Un inconvenient ar fi acela că este necesară o nouă procedură de analiză şi, în consecinţă, un nou dosar de credit, chiar dacă refinanţarea este solicitată de la aceeaşi bancă de unde a fost contractat creditul iniţial. Creditele cu dobîndă mixtă sînt cele mai întîlnite pe piaţa românească. Acestea presupun o dobîndă fixă, în prima perioadă, apoi variabilă pînă la scadenţă. Calculul DAE în cazul acestui tip de credite se face luînd în considerare dobînda aferentă primei perioade, iar după trecerea la dobînda variabilă se aplică rata dobînzii calculată după formula stipulată de bancă în contractul de credit. Astfel, după expirarea perioadei fixe, cînd se trece la o dobîndă variabilă, banca eliberează un nou scadenţar. Credit Zone explică refinanţarea folosind exemplul unui salariat cu un venit mediu, care a contractat în decembrie 2005 un credit ipotecar de 110.000 lei, echivalentul a aproximativ 30.000 euro (la cursul BNR 3,65 lei/euro la 7 decembrie 2005 - data semnării contractului). Credit Zone oferă două variante potrivite profilului financiar al clientului, care să acopere atît costurile refinanţării, cît şi nevoile financiare ale clientului. Una dintre ele este un credit ipotecar, în sumă de 32.000 de euro, care să-l refinanţeze pe cel existent, iar a doua, o refinanţare a ipotecarului cu unul de nevoi personale cu ipotecă, de 40.000 de euro (diferenţa reprezintă suma alocată nevoilor personale ale clientului care suplimentează creditul iniţial). Astfel, dacă rata lunară pentru creditul iniţial era de 328 de euro, o refinanţare ipotecar la Credit Europe Bank aduce cu sine o rată de 181,69 euro, în primul an, respectiv de 229 de euro, descrescătoare, după primul an. La Alpha Bank, rata va fi 189,8 euro (245,42 euro - după primul an), la Banc Post, de 171,24 de euro (255,27 euro), iar la Volksbank, de 168,55 euro, respectiv 258,07 euro, din luna a patra. În topul refinanţării prin credit de nevoi personale cu ipotecă întocmit de Credit Zone conduce Volksbank, cu o rată lunară a creditului de nevoi personale de 209,56 euro, în primele trei luni. Urmează, în ordinea crescătoare a ratelor lunare, Bancpost (239,48 euro), Banca Românească (263,44 euro), GE Money (270,92 euro), Alpha Bank (290,72 euro), OTP Bank (321,56 euro). De menţionat că rata la Volksbank devine, din a patra lună, 306,28 euro.