Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI) consideră declaraţiile preşedintelui, prin care acuză liderii sindicali de dezinformare în ce priveşte reformarea educaţiei prin Legea educaţiei, \"o minciună grosolană şi o diversiune\", care fac parte dintr-un şir de atacuri menite doar să decredibilizeze sindicatele. \"Înainte de a face aceste declaraţii, preşedintele Traian Băsescu ar fi trebuit să citească Strategia FSLI din anul 2002, care are ca obiectiv principal reformarea sistemului de învăţământ. Strategia a fost prezentată şi celor cinci miniştri ai Educaţiei din timpul mandatului lui Traian Băsescu, din care trei au fost de la PDL, dar nu a prezentat interes pentru aceştia. Din păcate, nu am reuşit să găsim în preşedintele României un partener interesat să contribuie la demararea unei reforme realiste a sistemului de educaţie, nici în urma semnării Pactului Naţional pentru Educaţie\", a declarat, ieri, preşedintele FSLI, Simion Hăncescu. Liderul sindical a precizat că FSLI este de acord că învăţământul are nevoie de o nouă lege a educaţiei, dar nu adoptată prin angajarea răspunderii guvernamentale, aşa cum s-a întâmplat, \"doar pentru a satisface anumite interese politice\". Hăncescu a mai spus că preşedintele Traian Băsescu şi Guvernul Boc trebuie să aibă capacitatea să înţeleagă că înfăptuirea reformei în educaţie depinde de îndeplinirea a două condiţii esenţiale - creşterea fondurilor pentru acest domeniu şi o resursă umană motivată. El a adăugat că, aşa cum se prefigurează, acestea nu sunt luate în calcul pentru perioada următoare. \"Pentru că Legea Educaţiei Naţionale conţine anumite prevederi nereformatoare, contestate atât de salariaţii din învăţământ, cât şi de reprezentanţii părinţilor\", a mai spus liderul FSLI. Preşedintele Federaţiei \"Alma Mater\", Anton Hadăr, a declarat că hotărârea Curţii Constituţionale are la bază o decizie preponderent politică, iar acest lucru nu face decât să discrediteze CC şi va duce, pentru prima oară, la contestarea ei de către marea masă a societăţii civile. \"O lege de o asemenea importanţă trebuia să-şi urmeze cursul dezbaterii în Parlament. O lege ca aceasta ar fi trebuit să aibă un consens politic şi să aibă girul partenerilor sociali. Vom asista la schimbări imediate ale acestei legi, odată cu schimbarea politică şi e trist că nu avem stabilitate, iar acest lucru se va răsfrânge asupra tinerilor din şcoli şi asupra mediului academic\", a mai spus Anton Hadăr.