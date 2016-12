Reforma în administraţie, discutată, astăzi, la Guvern

Prima discuţie privind reforma instituţiilor din administraţia publică va fi organizată, astăzi, la Guvern, la întîlnire urmînd să participe reprezentanţii Asociaţiei Municipiilor şi Oraşelor, ai Asociaţiei Comunelor din România şi ai Uniunii Judeţene a Consiliilor Judeţene din România, precum şi reprezentanţi ai Ministerului de Finanţe Publice şi cei ai Ministerul Administraţiei şi Internelor. Vicepreşedintele PSD Gheorghe Nichita a declarat, în weekend, că, în cadrul întîlnirii de astăzi se vor discuta principiile şi criteriile în baza cărora se va face reforma instituţiilor din administraţia publică. Potrivit vicepreşedintelui PSD, reducerea de personal trebuie să fie făcută astfel încît să se asigure funcţionarea fiecărei localităţi, dar şi să permită dezvoltarea acestora. „Trebuie să stabilim criteriile, cheltuielile pentru fiecare primărie, în funcţie de populaţie, de suprafaţă, de proiecte, de dotări. În funcţie de aceste criterii, alocăm un buget şi un număr de personal pe care trebuie să-l aibă. Cînd comuna respectivă are şi alte activităţi extrabugetare, înseamnă că poate să aibă personal suplimentar şi poate să lucreze pe acele venituri, dar de la bugetul statului primeşte fonduri pentru numărul de salariaţi stabilit şi pentru utilităţi“, a declarat Nichita. El a afirmat că, pe lîngă bugetul de funcţionare, vor trebui create la consilii judeţene bugete de dezvoltare din care să fie finanţate proiecte, iar sumele de bani să nu mai fie alocate localităţilor pe criterii politice, ci pe criterii clare, de finanţare a unor proiecte necesare comunităţilor respective. Nichita a mai spus că s-a constatat că unele agenţii care au fost create pentru perioada de preaderare la UE funcţionează şi post-aderare fără să fie necesare şi că mai sînt agenţii care au activitate doar o săptămînă îintr-un an, dar funcţionează pe parcursul întregului an. „Această reformă în sistemul administraţiei publice trebuie făcută, dar nu aşa pompieristic şi nu cum doreşte preşedintele pentru că e în campanie“, a adăugat vicepreşedintele PSD. Preşedintele Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România, vicepreşedintele PSD Liviu Dragnea, a spus că, din punctul său de vedere, astăzi nu ar trebui să se discute despre disponibilizări de personal. „E nevoie să stabilim de cîţi oameni este nevoie pentru ca o primărie sau un consiliu judeţean să funcţioneze, dar nu cred că trebuie să discutăm despre concedieri în administraţie“, a declarat Dragnea. Primarul Constanţei, Radu Mazăre, a anunţat că nu a fost invitat la întîlnirea de la Guvern dintre coaliţie şi autorităţile locale şi că nici nu ştie de acest lucru pentru că „aşa face Guvernul, anunţă de pe o zi pe alta“. Referitor la problemele pe care şi le-ar dori rezolvate, Mazăre a menţionat faptul că încă nu s-a reintrodus sistemul de plată a contractelor întocmite cu bilete la ordin emise de autorităţile locale.