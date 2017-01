Reforma sistemului de pensii ”sărăceşte” PIB-ul

Costurile generate de reformarea sistemului de pensii ar putea duce la deteriorarea deficitului structural pînă la 3,7% din Produsul Intern Brut (PIB) în 2008, şi pînă la 4,1% din PIB în 2009. Cel puţin aşa arată previziunile Comisiei Europene, care a transmis România trebuie să ia măsuri “urgente” de corectare a deficitului. Cheltuielile luate în calcul de oficialii europeni în cadrul procesului de reformă a sistemului de pensii, pe cele trei piloane, care se referă la pensiile de stat, pensiile obligatorii administrate privat şi pensiile facultative, sînt de 0,2% din PIB în acest an, şi de 0,3% din PIB în 2009. Costurile respective vor fi supuse unei tot mai mari presiuni, atît ca efect al îmbătrînirii populaţiei, cît şi ca urmare a deciziei luate în iunie 2007 de guvern, de a dubla pensiile în perioada 2008-2009. În plus, bugetul de pensii va trebui să absoarbă pierderea de venituri asociată reducerii cu 1,5% a contribuţiilor la pensii în 2008, precum şi costurile aferente introducerii pilonului II. Din contribuţiile actuale pentru pensii, angajatorii trebuie să vireze 2% pe lună către fondurile de pensii private în acest an, urmînd ca pînă în 2016 cota să se mărească la 6%, cu o creştere de 0,5% pe an, începînd de la 1 ianuarie al fiecărui an.