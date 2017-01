Reformiştii au pierdut bătălia cu matusalemicii din PDL

Consiliul Naţional de Coordonare (CNC) al PDL, desfăşurat sâmbătă, la Bucureşti, a confirmat încă o dată faptul că războiul intern pentru obţinerea puterii în partid este principala ţinTă a grupurilor portocalii. Cei mai atacaţi au fost, bineînţeles, aşa-zişii reformişti din PDL, Cristian Preda, Monica Macovei şi Sever Voinescu. Spunem aşa-zişii reformişti pentru că toată lumea ştie că cei trei răspund numai ordinelor lui Traian Băsescu. Scandalul din PDL a luat amploare sâmbătă, după ce, vineri, în cadrul Colegiului Director Naţional (CDN), au fost luate o serie de măsuri care au nemulţumit mai muLţi membri PDL. Una dintre soluţiile adoptate la Colegiul Director, care a deranjat, s-a referit la respingerea propunerii de modificare a statului potrivit căreia membrii PDL trimişi în judecată să fie suspendaţi automat din partid. Europarlamentarul Cristian Preda a cerut, sâmbătă, în şedinţa CNC al PDL, explicaţii în legătură cu hotărârea Colegiului Director de “a răsturna”, vineri, decizia luată în Biroul Permanent Naţional al partidului privind suspendarea din formaţiune a celor trimişi în judecată. “Sacrificiile nu trebuie să ne ducă la sinucideri. Or, noi riscăm să intrăm într-o curbă din care să nu ne mai putem ridica, dacă nu vom clarifica relaţia noastră cu cei care, nu în mod neîntemeiat, ci în mod justificat sunt acuzaţi de corupţie, pentru că oamenii simpli nu văd integritatea din Statut sau din Codul etic, ci văd corupţii din realitate”, a declarat Preda. A fost momentul în care grupările din PDL au început “să arunce cu pietre” în aşa-zişii reformişti. Primul care a deschis balul a fost Radu Berceanu, care i-a transmis lui Cristian Preda că ar fi mult mai bine dacă şi-ar exprima nemulţumirile în cadrul partidului, nu pe blog. “Ar fi poate mult mai constructiv. Este foarte uşor să acuzi fără ca tu să nu fi fost de faţă în momentul în care s-au luat deciziile. Era mai bine dacă eraţi prezenţi la şedinţa Colegiului Director şi vă exprimaţi părerile”, a spus Berceanu. A urmat un dialog dur între reformişti şi membrii conducerii PDL, discuţia fiind la un pas să degenereze. A fost momentul în care a intervenit secretarul general al PDL, Vasile Blaga. El a susţinut că partidul are un Statut dur dar, din slăbiciunea unora şi pentru că nu s-au luat măsuri, s-a ajuns la discuţia privind sancţionarea acuzaţilor de corupţie. Blaga a făcut apel la solidaritate şi a promis respectarea Statutului. Punctele de vedere ale reformiştilor nu au contat în faţa celorlalţi membri ai CDN, care au aprobat modificările de statut aşa cum au dorit ei. Europarlamentarul PDL Monica Macovei a declarat că la şedinţa CNC a înregistrat “o bătălie pierdută” în privinţa introducerii principiilor de integritate în Statutul partidului, dar a precizat că va continua să susţină aceleaşi lucruri la Convenţia PDL. “Suntem consecvenţi şi o să continuăm să ne batem pentru ceea ce am propus. Faţă de ceea ce s-a discutat astăzi aş vrea să subliniez un lucru: integritatea nu este o modă, integritatea este un mod de viaţă”, a spus Monica Macovei. Bineînţeles, de la şedinţa CNC nu au lipsit linguşelile la adresa preşedintelui Traian Băsescu. Cine putea să facă acest lucru dacă nu Elena Udrea? Ea a declarat că partidul nu va avea, timp de mulţi ani, lideri ca Traian Băsescu. Tot în cadrul şedinţei CNC de sâmbătă, PDL a aprobat convocarea, în 14 mai, a Convenţiei Naţionale a partidului, când va fi aleasă noua conducere.