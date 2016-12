Reform(ul)area Justiţiei

Fostul premier al României, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat că astăzi are loc cea mai gravă formă de corupţie, referindu-se la cazurile politicienilor care au părăsit diferite partide şi s-au alăturat grupului independenţilor. “În România, după ce am plimbat corupţia în toate felurile, astăzi are loc cea mai gravă formă de corupţie, coruperea politică. Este vorba de fraudarea şi încălcarea voinţei poporului, care a votat în alt fel”, a spus Tăriceanu. El a menţionat că această corupţie are loc pentru a se forma majoritatea care nu a rezultat din alegeri. „Înainte, majoritatea era constituită de PSD şi PNL. Astăzi este o majoritate formată din PD-L, UDMR şi dezertorii de la celelalte partide. Mi se pare că este cea mai gravă formă de corupţie”, a spus Tăriceanu. Fostul premier al României a mai spus că nu ar refuza să fie din nou prim-ministru al ţării, el spunând că, în momentul de faţă, Emil Boc se ţine cu toată puterea de scaunul său şi că primeşte şi ajutor ca să rămână acolo. „Să nu aveţi impresia că în guvernarea mea am avut numai momente calme. Nu îmi este frică. Am intrat în politică şi am curajul să îmi asum momente dificile, dar Boc se ţine cu mâinile şi picioruşele de scaun. Băsescu îl ajută şi dânsul”, a declarat Tăriceanu.