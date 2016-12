Refrendum între orele 7.00 şi 23.00

MODIFICĂRI ORARE Premierul Victor Ponta a declarat, miercuri, că singura modificare pe care Guvernul o va susţine în privinţa Legii referendumului este prelungirea programului de vot, în interiorul aceleiaşi zile. „Cvorumul de 50% plus unu e prevederea în vigoare în acest moment, prin promulgarea legii de către preşedintele interimar Crin Antonescu. E obligaţia pe care mi-am asumat-o la Bruxelles în urma discuţiilor cu domnul Barroso. Această formă va rămâne în vigoare şi va fi aplicată la referendum. Singura modificare suplimentară pe care Guvernul o va susţine şi care a fost discutată şi cu partenerii noştri internaţionali este extinderea programului de vot, ţinând cont că este o zi de vară, şi de decizia Curţii Constituţionale a României (CCR) care a spus că trebuie să asigurăm o prezenţă cât mai largă la vot”, a declarat Victor Ponta, la Palatul Parlamentului. El a ţinut să sublinieze că nu s-a pus în discuţie organizarea referendumului pentru demiterea preşedintelui în două zile. “Am văzut câţiva reprezentanţi ai PDL care nu sunt de acord nici cu extinderea programului, dar este o chestiune clar de rea-credinţă, nu vor ca oamenii să vină la vot”, a adăugat Ponta. Senatorul PSD Toni Greblă a declarat că prelungirea orarului de vot pentru 29 iulie nu intră în dezacord cu deciziile CCR şi a adăugat că solicitarea PDL-ului de abrogare a OUG privind organizarea referendumului ar “înseamna că nu se mai desfăşoară referendumul pe 29”. “PDL-ul este în campanie electorală şi uzează de absolut toate mijloacele pe care le are la îndemână pentru a-şi proteja preşedintele suspendat”, a declarat Toni Greblă. Senatorul PSD a mai spus că s-a ales votul secret pentru ordonanţa privind referendumul astfel încât Parlamentul să nu mai fie împărţit “în cei care sunt răi şi cei care votează pentru, cei care votează contra”. După lungi discuţii, plenul Senatului a adoptat ieri, cu 63 de voturi pentru, două voturi contra şi şapte abţineri amendamentul USL la Legea referendumului potrivit căruia votarea se va face între orele 07.00 şi 23.00. Liderul deputaţilor PDL Mircea Toader a declarat că o modificare a Legii referendumului care ar putea prelungi programul de vot ar fi incorectă. După aprobarea din Senat, textul OUG a ajuns la Camera Deputaţilor, care este for decizional în acest caz. Şi aici votul în ceea ce priveşte modificarea orelor pentru referendumul din 29 iulie a fost favorabil.

ORDONANŢA CCR, APROBATĂ În timp ce la Senat discuţiile erau tot mai aprinse pe Legea referendumului, la Camera Deputaţilor se dezbătea Legea Curţii Constituţionale. Premierul Victor Ponta a declarat că Guvernul susţine adoptarea de către Parlament a Legii CC în forma şi cu prevederile rezultate din deciziile sucesive ale Curţii Constituţionale. “Şi eu voi vota în Cameră, pentru ca Legea CC să fie adoptată de Parlament în acea formă şi cu prevederile rezultate din deciziile succesive ale Curţii”, a spus Ponta. El a menţionat că prevederile la care se referă implică faptul că CC se pronunţă asupra constituţionalităţii “hotărârilor cu caracter normativ ale plenului Camerei, plenului Senatului şi plenului reunit, care afectează valori, reguli şi principii constituţionale”. “Asta a spus Curtea Constituţională, aşa s-au făcut amendamentele în comisii, Guvernul susţine acest lucru şi adoptarea legii în această formulă”, a afirmat Ponta. Comisia juridică a aprobat, marţi, modificarea OUG privind CC în sensul că se pot contesta la CC hotărârile Parlamentului care au caracter normativ şi care afectează valori şi principii constituţionale. În urma dezbaterilor, Camera Deputaţilor a adoptat, ieri, cu 159 voturi pentru şi 7 abţineri, modificarea OUG privind CCR în sensul că se nu se mai pot contesta la Curte hotărârile privind regulamentele interne ale celor două Camere ale Parlamentului. Votul a fost dat în absenţa deputaţilor PDL, care au părăsit şedinţa în semn de protest pentru că Ordonanţa nu a fost respinsă în totalitate. De la Cameră, Ordonanţa a plecat la Senat, for decizional în acest caz, care a aprobat Ordonanţa în forma venită de la Camera Deputaţilor.

10 minciuni ale lui Băsescu

Premierul Victor Ponta a prezentat, ieri, 10 minciuni ale preşedintelui suspendat Traian Băsescu, despre care consideră că reprezintă tot atâtea motive pentru care Băsescu ar trebui sancţionat cu demiterea de către români, la referendumul din 29 iulie. “Traian Băsescu crede că dacă strigă mai tare, înjură mai tare, foloseşte toate insultele pe care niciodată un preşedinte chiar suspendat dintr-o ţară civilizată nu le-ar folosi are dreptate”, a declarat Ponta. El l-a acuzat pe Băsescu de faptul că a minţit atunci când a spus că nu e nevoie de tăierea salariilor, a pensiilor şi că nu va fi nevoie de creşterea TVA, lucruri care s-au întâmplat ulterior. Băsescu a minţit referitor la destinaţia banilor împrumutaţi de la FMI atunci când a spus că nu vor fi folosiţi pentru salarii şi pensii, în 2010, şi au fost folosiţi pentru finanţarea deficitului bugetar. A minţit când a spus că nu sunt bani pentru revenirea salariilor şi a pensiilor, a minţit-o pe Angela Merkel, cancelarul Germaniei, spunându-i că procedura de suspendare nu e prevăzută de Constituţie. A minţit atunci când a spus, în 2007, că îşi dă demisia în cinci minute după ce va fi suspendat, dar şi când a spus că dacă majoritatea românilor votează împotriva sa va pleca acasă. A minţit spunând că e interzisă utilizarea OUG în legislaţia privind referendumul, OUG 103/2009 fiind dată de Guvernul Boc pentru modificarea Legii referendumului. Minte în continuare în legătură cu doasarele sale privind casa din Mihăileanu, spălarea de bani şi dosarele privind implicarea şi protejarea lui Sorin Blejnar, aceste dosare fiind suspendate pe baza imunităţii pe care o are Băsescu. A minţit spunând că va returna casa din Mihăileanu. Ponta l-a acuzat pe preşedintele suspendat că, din bani publici, de la RA-APPS, şi-a pregătit o nouă locuinţă luxoasă pe care în acest moment vede că o va pierde dacă poporul îl va demite. Băsescu a minţit spunând că face lobby pentru o afacere privată - Roşia Montană - deoarece rezervele BNR nu mai există şi, în momentul în care oficialii BNR au dezminţit afirmaţia, s-a dovedit că interesele private ale preşedintelui suspendat sunt mai importante decât interesele publice.