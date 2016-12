Refugiaţi pe zece ani

Circa 18% din cei 86.000 de evacuaţi din cauza crizei nucleare declanşate la centrala niponă Fukushima, în martie 2011, nu va putea reveni acasă, pentru cel puţin zece ani de acum înainte, din cauza nivelului ridicat al radiaţiilor. În plus, potrivit estimărilor Executivului nipon, radiaţiile din zonele din jurul centralei nucleare vor ţine departe de casă 32% dintre persoanele evacuate, cel puţin până în 2017. În cel puţin şase din cele 11 oraşe şi municipii care se află în interiorul zonei de excludere de 20 de kilometri decretată de Guvern în jurul centralei continuă să fie depăşită, la un an şi trei luni de la tragedie, limita de securitate de 20 milisievert pe an.