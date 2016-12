Refuză Topul Firmelor de teama controalelor abuzive

Cele mai profitabile afaceri din Constanţa vor fi premiate de către Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură (CCINA) Constanţa pe 5 noiembrie, în cadrul ediţiei din acest an a Topului Firmelor. Potrivit directorului general al CCINA Constanţa, Ion Dănuţ Jugănaru, dacă în anii anteriori, criteriile de selecţie erau foarte stricte, pentru ediţia din 2009, conducerile camerelor de comerţ din ţară au decis să modifice puţin regulamentul de selecţie. Astfel, vor fi incluse şi firmele care au datorii la stat. „Explicaţia este cît se poate de logică. Atît timp cît statul, la rîndul său, este dator la firme, nu ar fi fost corect din partea noastră să nu lăsăm acele firme să nu intre în top. Acestea au datorii la stat tocmai pentru că statul nu le-a plătit la timp lucrările efectuate”, a afirmat Ion Dănuţ Jugănaru. El a mai precizat că, în acest an, mai mulţi reprezentanţi ai unor fime au solicitat camerei ca numele societăţii să nu fie incluse în top, de teama controalelor abuzive din partea autorităţilor. „Din păcate, mai mulţi agenţi economici dintre cei atenţionaţi de noi că vor intra în acest top au solicitat să nu fie cuprinşi în catalog din cauza abuzului de control din partea unor organe specializate. Aceştia preferă să dea în scris că nu doresc să fie incluşi în top, păzindu-se astfel de abuzuri de control”, a spus directorul general al CCINA Constanţa. Din acest motiv, Jugănaru a declarat că este imperios necesar modificarea legislaţiei privind controlul, astfel încît abuzul de control din partea unor organisme ale statului să fie pedepsită. „În prezent, există în dezbatere publică un astfel de proiect de lege, la care instituţia noastră subscrie. La această dată avem o lege privind registrul unic de control care spune ceva, dar care nu este suficient de puternică, precum noile prevederi ale proiectului de lege. Potrivit proiectului de lege, o instituţie a statului care realizează un control la un agent economic la un interval mai mic de doi ani, pe aceeaşi temă, nu are voie să facă acest lucru, iar dacă o face, cel care a dispus controlul va fi pedepsit”, a sublinat Jugănaru.