„Refuzul PSD de înlăturare a lui Geoană, o decizie înţeleaptă”

Preşedintele Consiliului Naţional al PSD, Adrian Năstase, consideră că refuzul social democraţilor de a-l înlătura de la conducere pe Mircea Geoana este „o decizie înţeleaptă, cu un sens foarte clar”. „O decizie firească, prin care am refuzat să intrăm într-o logică a confictului şi a scandalului, impuse din afara partidului. Formal, Comitetul Executiv nu poate da un vot de încredere nimănui, nici măcar şefului partidului, fiindcă acest vot nu este dat, în realitate, decît de Congresul partidului. Alternativa, cea de a lua mai întâi decizii la cald şi, apoi, să analizăm sau chiar fără să mai analizăm nimic, nu este o cale normală. Aşa că vineri, la reuniunea noastră, am respins acest mod de a face politică”, scrie Năstase pe blog. Din punctul său de vedere, social democraţii au pus pe primul loc partidul şi dorinţa de a „nu deşira pulovărul”. „O armată care mai întâi îşi omoară generalul şi, apoi, se gândeşte ce are de făcut riscă să se destrame. Dacă vrem să rămânem un partid puternic, trebuie să nu lăsăm lucrurile să scape de sub control”, consideră fostul premier. Năstase apreciază că Traian Băsescu nu se schimbă şi nu vrea reconciliere, ci că are chiar intenţii ascunse în ceea ce priveşte PSD. „Vrea „domesticirea” PSD, astfel încât, din opoziţie, să nu reprezinte o ameninţare. Vrea, în acelaşi timp, şi slăbirea PNL şi a lui Antonescu, pentru ca PD-L să rămână singur şi puternic pe zona de dreapta”, a mai precizat Năstase pe blog, în legătură cu intenţiile lui Băsescu.