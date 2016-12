Regal al sportului cu vele în Marea Neagră

La finalul acestei săptămâni, în perioada 8-11 iunie, se va desfășura a cincea ediție a Regatei Internaționale „Cupa Dobrogei” la yachting, întrecere care va aduce la start sportivi de toate vârstele prin alăturarea celor două clase de ambarcațiuni (centerboards si keelboats) în cadrul aceluiași eveniment, încurajându-se astfel dezvoltarea acestei ramuri sportive, sportul cu vele. Regata este deschisă tuturor claselor de veliere sportive din categoria Centreboards și a fost iniţiată de Clubul Nautic Român şi Morski Klub Balchik în anul 2011, fiind încrisă concomitent în calendarele federaţiilor de yachting din cele două ţări şi găzduită alternativ de cluburile organizatoare din România şi Bulgaria. Întrecerea din acest an se va desfășura sub titulatura „Cupa Dobrogei”, ca urmare a asocierii la Autoritatea Organizatoare a CS Black Sea Competition, alături de Clubul Nautic Român şi Morski Klub Balchik, şi a creării secţiunii pentru yachturi (Keelboats) - Regata Internațională Poseidon-Balchik. Cea din urmă este una din competițiile de tradiţie de pe litoralul Mării Negre, reprezentând prima etapă din cadrul Trofeului Black Sea Sailing, organizat pentru al cincilea an consecutiv de Asociaţia Black Sea Sailing.

La startul primei regate a Cupei Dobrogei la yachting, programată joi, 9 iunie, în rada Marinei Eforie, participă aproximativ 100 de veliere la secţiunile Centreboards şi Keelboats. Competiţia se desfăşoară la clasele: Optimist, Laser 4.7, Laser Radial, Laser Standard şi 420 (Centreboards) şi pentru clasele Racer, Cruiser şi o clasă non-formală - Rally Class (Keelboats). La Secţiunea Centreboards vor fi acordate premii constând în cupe - pentru primul loc adjudecat la clasele şi categoriile de concurs, diplome şi medalii şi pentru primii trei clasaţi la toate clasele şi categoriile competiţionale. Pentru cel mai bun rezultat cumulativ calculat la toate clasele şi categoriile de participare, se acordă Trofeul Transmisibil „Cupa Dobrogei”, unei echipe de club, festivitatea de premiere fiind programată sâmbătă după-amaiză, la finalul ultimei curse compeţionale, la Tabăra Luminiţa, din Eforie Nord.

În acelaşi timp, pentru Secţiunea Keelboats (Yachturi), se acordă Trofeul “Cupa Dobrogei” echipajului care obţine cel mai bun cronometraj în timp real pe distanţa de 60 de mile maritime între Eforie Nord şi Balcic, în cadrul unei ceremonii separate, în oraşul Balcic, care va avea loc vineri, iar la finalul zilei de sâmbătă va fi organizată festivitatea de premiere la Secţiunea Keelboats (Yachturi).

Festivitatea de deschidere a evenimentului este programată miercuri, de la ora 19.00, la Marina Eforie, din localitatea Eforie Nord.

