Regal auto la Europeanul de drift, la Constanţa

Sâmbătă şi duminică, amatorii de sporturi cu motor şi de senzaţii tari din Constanţa, dar şi turiştii prezenţi pe litoralul Mării Negre sunt invitaţi la un show auto de excepţie. Pe circuitul amenajat în parcarea de la Maritimo Shopping Center va avea loc etapa a doua a Campionatului European de Drift „King of Europe”, secţiunile Street Legal şi Queen of Europe. Spectatorii vor avea acces gratuit la acest eveniment, care sâmbătă, de la ora 12.00, programează mai multe sesiuni de antrenamente şi calificări. Duminică, tot de la ora 12.00, este ziua principală a competiţiei, în care concurenţii vor ieşi în tandem pe traseu. Concursul de la Queen of Europe este programat între orele 16.30 şi 17.00, iar cel de Street Legal - între orele 17.00 şi 18.30.

„Sunt fericit că am reuşit, cu sprijinul Maritimo Shopping Center, să aducem la Constanţa, pentru prima oară în România, o etapă de King of Europe Street Legal şi Queen of Europe. După cum ştiţi, acum doi ani am mai avut la Maritimo o etapă din King of Europe, dar atunci a fost la secţiunea Pro, divizia profesionsită a circuitului. Anul acesta, King of Europe sărbătoreşte zece ani de existenţă, iar în 2013 au concurat aici peste 200 de piloţi din 20 de ţări. Mă bucur că, într-o perioadă în care România nu oferă prea mult sprijin motorsportului, Maritimo Shopping Center a făcut eforturi deosebite pentru a sprijini acest eveniment şi pentru a aduce piloţi de calibru european la Constanţa. Aşteptăm între 25 şi 30 de piloţi la competiţie, printre care patru fete. Trei vin sigur, dar sperăm să ajungă şi Noor Daoud, care vine din Palestina, iar acolo ştiţi ce probleme sunt la ora actuală”, a declarat unul dintre organizatori, Dragoş Chiţulescu, în cadrul conferinţei de presă organizate vineri, la Maritimo. „Mă bucur că am revenit la Constanţa, la doi ani după ce am organizat prima cursă aici, la Maritimo. Îmi doresc să avem curse cât mai frumoase, iar publicul să aprecieze evoluţia piloţilor”, a spus Mike Procureur, director în cadrul KOE.

ADRENALINĂ LA MAXIMUM. După conferinţa de presă, trei dintre piloţii care vor evolua la Constanţa au oferit demonstraţii de drift, inclusiv cu invitaţi pe scaunul din dreapta, din rândul jurnaliştilor sau al fanilor prezenţi la circuitul amenajat în parcarea de la Maritimo! Cei trei driveri au fost bulgarul Alexander Yazov (BMW E30 „ursuleţ”), campionul King of Europe Street Legal pe 2013, primul an în care s-a desfăşurat această secţiune, Karolina Pilarczyk (Nissan Silvia S14) şi Ramona Rusu (BMW E30), singura româncă din Queen of Europe Drift Series. „Automobilismul este pasiunea mea, iubesc senzaţiile din timpul cursei, iubesc adrenalina. Momentan sunt pe primul loc în clasament şi voi lupta ca să rămân aici, ca să devin campioană europeană anul acesta”, a declarat Ramona Rusu, care este lider în clasamentul general după etapa desfăşurată în Ungaria, la Tokol. La Constanţa, pe lângă concurenţii şi concurentele din Europa, vor evolua şi cei mai valoroşi piloţi de drift din România.