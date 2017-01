Regatul Unit va mai... bântui o vreme UE

23:16:54 / 05 Iulie 2016

Englezii sparg UE-ul abea inceput. Le place sa strice tot.

UE-ul doar ce s-a infiintat si a inceput cat de cat sa functioneze ca s-au trezit Englezii sa-l sparga. Ce inseamna asta ? Reintoarcerea la vremurile de altadata adica Europa va redeveni o casa de nebuni de care vor rade atat americanii cat si rusii si toti ceilalti de pe planeta. Va fi un continent al nimanui, faramitat, slabit, mult haos unde nimeni nu se mai intelege cu celalalt nemaiexistand un forum si bineinteles vulnerabil la orice agresivitate dinafara economica sau militara. Cu NATO totul este relativ caci acesta este o organizatie de razboi iar cand acesta intervine, este prea tirziu caci avem deja razboi pe continent. In loc de TIRuri cu bunatati si masini de agrement, atunci vor circula tancurile si bombele de la un capat la altul al lui. Cand o tara pica in mina rusilor, pica tot continentul caci nimeni nu le este mai drag ca celalalt. Abea atunci vom vedea ce-am avut si ce-am pierdut Nu este usor cu UE-ul pentru nimeni, dar fara UE s-ar putea sa fie mult mai greu. Englezii nu vor mai putea lua de guler vreun presedinte european sau bate cu pumnul in masa UE caci nu va mai exista. Se vor lua singuri de guler iar pumnii sii vor pastra doar pentru ei.