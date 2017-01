Regele Arthur, o legendă inventată de englezi din motive politice

Istoricii francezi sînt de părere că regele Arthur este un personaj de legendă, inventat la un anumit moment în istorie, din motive politice, dovezi în acest sens urmînd să fie prezentate luna viitoare, la Rennes, în Franţa, în cadrul unei conferinţe.

Organizatorii conferinţei şi expoziţiei intitulate “King Arthur: An Legend in Making” (Regele Arthur: O legendă în formare), organizate la Rennes, în nordul Franţei, spun că în condiţiile în care ar fi existat cu adevărat un om care să-i semene temerarului lider, acesta ar fi fost un galez cu legături puternice cu Bretania şi ai cărui inamici erau anglo-saxonii. Istoricii francezi spun că vor prezenta, pe parcursul conferinţei, dovezi care să vină în sprijinul ideii că legenda regelui Arthur a fost în continuu actualizată. Specialiştii spun că istoricii au fost ajutaţi de artişti şi de scriitori în crearea ficţiunii legendei. Un exemplu în acest sens este poetul victorian Lord Alfred Tennyson, care l-a portretizat pe regele Arthur ca pe un englez cu bun simţ, ale cărui virtuţi, alături de sabia magică Excalibur, au fost menite să instaleze pacea pe pămînt. Sarah Toulouse, curator al expoziţiei de la Rennes, a spus: “Regele Arthur este un personaj mitic, ce a fost inventat într-un anumit moment din istorie, din motive politice. Dacă ar fi existat cu adevărat, am fi găsit mai multe dovezi istorice despre el”. Subliniind natura ficţională a lui Arthur, Toulouse a explicat: “Poveştile despre el au teme universale. Cele mai vechi fragmente de istorii datează din secolul al VII-lea, avînd ca punct de plecare zonele celte ale Ţării Galilor de astăzi. Pînă în secolul al XIII-lea, poveştile bazate pe legendele regelui Arthur se răspîndiseră în toată Europa”.

Povestea cavalerului care şi-a apărat ţara de invadatorii saxoni a fost întotdeauna foarte populară în nordul Franţei, iar regele Arthur şi Cavalerii Mesei Rotunde, foarte apreciaţi de bretoni. Bretania rurală, cu peisajele sale mistice, este decorul în care au avut loc multe din aventurile eroului. Unele texte sugerează că alegorica Island of Avalon, presupusul mormînt al lui Arthur, este de fapt Isle of Aval din nordul Bretaniei. Se mai spune că un fort din epoca fierului din Somerset, castelul Cadbury, este Camelot-ul regelui Arthur. De asemenea, se spune că Stonehenge, vestitul monument, ar fi fost construit de Merlin, magicianul de la curtea regelui Arthur. În ciuda unor antecedente, francezii nu şi l-au însuşit pe regele Arthur. “Arthur a fost un rege englez, care a unit triburile engleze împotriva saxonilor”, a spus Toulouse. Una dintre temele expoziţiei franceze va fi rapiditatea cu care s-au răspîndit legendele despre regele Arthur în Europa. Cele mai vechi imagini ale regelui nu se găsesc în Marea Britanie, ci în catedrala din Modena, Italia şi datează din jurul anului 1120.