Regele Bhumibol al Thailandei, cel mai bogat monarh

Regele Bhumibol Adulyadej al Thailandei este cea mai bogată faţă regală a lumii, cu o avere estimată la 35 de miliarde de dolari, potrivit topului anual realizat de revista “Forbes”. Publicaţia americană a realizat topul 15 al celor mai bogate capete încoronate ale lumii, regi, şeici, prinţi, precizînd că niciunul dintre ocupanţii acestui clasament nu poate figura în cel al miliardarilor, pe care “Forbes” îl realizează anual, din cauză că averile lor sînt adesea moştenite şi împărţite între membrii familiilor regale.

După regele Thailandei, în vîrstă de 80 de ani, urmează în top cîţiva emiri ai petrolului: şeicul Khalifa ben Zayed Al Nahian, prinţ moştenitor al Abu Dhabi (60 de ani, 23 de miliarde), regele Abdallah al Arabiei Saudite (84 de ani, 21 de miliarde), sultanul din Brunei, Haj Hassanal Bolkiah (62 de ani, 20 de miliarde) şi şeicul Mohammed ben Rachid Al Maktoum de Dubai (58 de ani, 18 miliarde), unul dintre Emiratele Arabe Saudite. Şeicul de Dubai mai deţine o avere imobiliară compusă dintr-un hotel la New York, Essex House, ferme în Kentucky (SUA) şi în Australia şi o parte din magazinul Barney\'s din New York, indică publicaţia. Majoritatea prinţilor deţin, de altfel, fonduri suverane, care au cumpărat zeci de companii occidentale şi au investit în bănci, printre acestea numărîndu-se Citigroup, care are ca principal acţionar fondul suveran din Abu Dhabi, indică “Forbes”. Cel mai tînăr monarh se situează pe ultimul loc al topului, regele Mswati III al Swaziland, în vîrstă de 40 de ani, cu o avere de 200 de milioane de dolari.

Topul mai include şi două femei, pe locul al 12-lea, regina Elizabeth a II-a a Marii Britanii, în vîrstă de 82 de ani şi cu o avere de 650 de milioane de dolari, şi pe locul al 14-lea, regina Béatrix a Olandei, în vîrstă de 70 de ani, cu o avere de 300 de milioane de dolari.