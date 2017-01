„Regele Cocainei” ar putea fi extrădat în România

După mai multe tentative eşuate, temutul Evelin Banev, supranumit „Regele Cocainei”, ar putea fi adus cu mandat în România, pentru audieri la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT). Judecătorii Tribunalului Sofia au decis extrădarea lui Banev, însă decizia instanţei nu este definitivă. Asta după ce bulgarii au refuzat în mai multe rânduri să îl trimită pe interlop în ţara noastră, pentru a fi interogat cu privire la un transport de 50 de kilograme de cocaină, interceptat în 2013 de autorităţile române. Drogurile respective ar fi trebuit să ajungă în Belgia sau în Olanda. Banev a fost arestat în iulie 2013, în Italia, el fiind condamnat la 20 de ani de închisoare. Apoi, statul italian l-a extrădat în Bulgaria. Pe parcursul anului trecut, Tribunalul din Sofia a amânat de mai multe ori verdictul de extrădare a interlopului în România, în ciuda demersurilor repetate făcute de procurorii DIICOT. Judecătorii bulgari şi-au motivat hotărârile spunând că din dosarul “Regelui Cocainei” lipsesc documente importante. Amintim că, la începutul lunii februarie a acestui an, tabloidul bulgăresc “Vseki den” a publicat un articol din care reieşea că gruparea violentă condusă de Banev ar fi responsabilă de moartea unui poliţist român sub acoperire, care s-ar fi infiltrat în reţeaua de traficanţi. Bărbatul ar fi lucrat sub acoperire pentru Poliţia Română, el având misiunea de a aduna informaţii şi probe legate de afacerile necurate derulate de Banev. Publicaţia citată susţine că interlopul şi oamenii lui au aflat la un moment dat despre activitatea românului şi au luat hotărârea de a-l ucide. Conform sursei citate, după o întâlnire cu “Regele Cocainei”, poliţistul sub acoperire ar fi fost găsit mort pe o plajă din Golful Dîboka, pe litoralul bulgăresc al Mării Negre. Lângă trupul său neînsufleţit ar fi fost descoperit un ambalaj de suc de portocale, în care se afla otravă pentru şoareci.