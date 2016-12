Regele Felipe al VI-lea se vrea binecuvântat de Vatican

Prima vizită oficială în străinătate a regelui Felipe al VI-lea al Spaniei va fi la Vatican, după cum a confirmat vineri, la postul public de televiziune din Spania, ministrul Afacerilor Externe, José Manuel García-Margallo. ”Regele şi regina au o agendă amplă din punct de vedere internaţional. Mai întâi vor merge la Vatican şi apoi în ţările vecine, Maroc, Franţa şi Portugalia. De fapt, aceste călătorii au şi datele stabilite, însă Casa Regală este cea care le va anunţa”, a declarat şeful diplomaţiei spaniole. Regele Felipe al VI-lea va avea un rol deosebit şi în faţa Adunării Generale a ONU, când va susţine, alături de guvernanţi, candidatura Spaniei ca membru nepermanent în cadrul Consiliului de Securitate, pentru perioada 2015-2016. În privinţa călătoriilor interne, noii regi vor merge peste tot prin Spania. În curând, Felipe al VI-lea va merge în Catalonia, la Girona, la activităţile anuale ale Fundaţiei Príncipe de Girona.

Un nou semn pozitiv pentru domnia noului rege a venit şi din partea Guvernului spaniol, care a adoptat, vineri, reforma fiscală, ce are un semnificativ caracter electoral şi va reduce impozitele percepute cetăţenilor şi companiilor cu aproximativ 7,5 miliarde de euro. Astfel, primul an al lui Felipe al VI-lea în calitate de rege al Spaniei va coincide cu primele două faze de aplicare a reducerii impozitelor pe venit şi pe profit, două dintre cele mai importante impozite ale sistemului, care au crescut mult pe durata actualei legislaturi. După 50 de creşteri impozitare aplicate între 2012 şi 2013, Ministerul spaniol al Finanţelor consideră că, de acum, economia a început să-şi revină suficient, astfel că există o marjă pentru aplicarea unor reduceri impozitare concrete. Încasările la buget vor continua să crească, întrucât, atâta vreme cât economia îşi revine, se vor extinde bazele de impozitare indirectă.

Cele şapte niveluri de impozitare a veniturilor de la minimum 24,75% la maximum 52% se vor reduce la cinci, iar angajaţilor le vor fi percepute reţineri mai mici la salariu, în special la cele medii şi joase, adică cele ale majorităţii contribuabililor. Cei care câştigă sub 1.000 de euro pe lună nu vor plăti impozite, iar nivelul maxim va fi de sub 49%. Noua impozitare pe venit se va schimba în două faze, în 2015 şi 2016, şi va avea un impact de aproximativ 4,9 miliarde de euro. Impozitul pe profit pentru societăţile comerciale va trece de la 30% la 25%, în două faze, tot în următorii doi ani. În plus, autorităţile vor introduce şi un impozit de 15% timp de doi ani pentru noile companii care angajează personal. Impactul bugetar va fi, în acest caz, de aproximativ 2,6 miliarde de euro. Guvernul a exclus noi modificări ale principalului impozit indirect, TVA, precum şi ale accizelor la tutun şi alcool, deja majorate în 2011 şi 2013.