După participarea la exerciţiul \"Noble Midas 08\", fregata F221 \"Regele Ferdinand\" îşi continuă misiunea, în cadrul operaţiei NATO \"Active Endeavour 08\" în zona de est a Mării Mediterane, în perioada 15 octombrie-15 noiembrie. Aceasta este cea de-a patra participare a Forţelor Navale Române la misiuni sub conducerea Alianţei Nord-Atlantice. \"Regele Ferdinand\" a fost prima navă românească care a participat la această operaţie de monitorizare a traficului naval şi aerian. În perioada 24 septembrie - 10 octombrie, fregata a participat la exerciţiul \"Noble Midas 08\", organizat în Marea Mediterană, cînd nava a fost evaluată nivel II NATO, privind capabilităţile operaţionale în lupta aeriană, de suprafaţă şi antisubmarin, de către o echipă aparţinînd componentei de comandă maritimă de la Napoli. \"Regele Ferdinand\" a trecut cu rezultate bune şi foarte bune examenul de afirmare nivel II NATO, fiind în măsură să execute misiuni standard ale Alianţei Nord Atlantice. Nava, care are la bord 203 marinari, dintre care 16 ofiţeri, se află sub comanda cmdr. Marian Săvulescu. Fregatele “Regele Ferdinand” şi “Regina Maria” sînt incluse într-un program de modernizare pentru dotarea cu echipamente de ultimă generaţie şi armament nou, etapă în care vor intra din anul 2009.