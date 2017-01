„Regele Ferdinand“: 70 de misiuni în Marea Mediterană

În aproape două săptămâni, fregata „Regele Ferdinand“ a executat aproape 70 de misiuni în cadrul operaţiei de impunere a embargoului asupra Libiei în Marea Mediterană. Fregata are ca misiuni principale patrularea şi monitorizarea navelor din zona de responsabilitate, interogarea şi controlul navelor suspecte de transport de arme şi mercenari către Libia. „Gruparea navală sub comandă NATO, din care face parte fregata românească, are în compunere 20 de nave, iar în statul major al acesteia sunt şi doi ofiţeri din Forţele Navale Române. În perioada 17-19 mai, după încheierea primei etape de misiune în raionul maritim, fregata îşi va reface capacitatea operaţională într-un port din sudul Europei stabilit de conducerea grupării“, se arată într-un comunicat remis de Ministerul Apărării Naţionale. Operaţia „Unified Protector“ a fost instituită de NATO la 23 martie pentru impunerea embargoului asupra armelor împotriva Libiei, în conformitate cu Rezoluţia nr.1973 a Consiliului de Securitate al ONU. La data de 22 martie, Consiliul Suprem de Apărare a Ţării a hotărât participarea României cu forţe şi mijloace la misiunea de impunere a unui embargo asupra armelor împotriva Libiei, constând în fregata „Regele Ferdinand“ şi doi ofiţeri de stat major. Nava militară românească a mai participat, în anii 2005, 2007, 2008 şi 2010, la operaţia NATO „Active Endeavour“ în Marea Mediterană, unde a executat misiuni specifice de prevenire şi combatere a terorismului şi a traficului ilegal, alături de alte nave şi forţe aflate sub comandă NATO.