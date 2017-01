“Regele Ferdinand”, succesul Forţelor Navale în 2008

Luna decembrie este momentul bilanţului şi pentru Forţele Navele Române. Liniştea marinarilor se pare că este doar aparentă întrucît anul care se apropie de sfîrşit nu a avut deloc o agendă modestă. Pe plan intern, trebuie amintite exerciţiile Litoral 08, Getica 08, precum şi participarea la summit-ului NATO care s-a desfăşurat în România. Pe plan internaţional militarii constănţeni au participat la mai multe activităţi, cele mai însemnate fiind: Active Endevour, Noble Midas, Certex, Jackal Stone, Nusret, ROFND XVI, ROFND XVII, Black Sea Partnership şi Blackseafor. Printre elementele de noutate din acest an se remarcă participarea militarilor Batalionului 307 Infanterie Marină în teatrul de operaţii din Kosovo, în cadrul Grupului de Luptă Multinaţional de Vest al misiunii NATO, KFOR. După ce, în perioada februarie-august, primul detaşament de infanterişti marini şi-a desfăşurat activitatea în zona Pec din Kosovo, în acest moment alţi 86 de militari ai aceluiaşi batalion execută misiuni în această zonă. Cea mai importantă misiune a marinei militare române din acest an o constituie afirmarea nivel II NATO, obţinută de echipajul fregatei Regele Ferdinand, la sfîrşitul lunii septembrie, pe timpul participării la exerciţiul Noble Midas 08. Pentru al patrulea an consecutiv, acelaşi echipaj, alcătuit din profesionişti, au participat la operaţia Active Endevour, demonstrînd că poate fi angrenat alături de ceilalţi membrii ai Alianţei în efortul comun de descurajare a traficului ilegal de armament, persoane şi substanţe interzise în bazinul Mării Mediterane. Trebuie menţionat că această certificare nivel II NATO obţinută de fregata comandată de cdor.-ul Marian Săvulescu, mandatează România ca, pe viitor, să admită participarea navelor noastre la misiuni în cadrul NATO, printr-o structură proprie: Centrul de Instruire, Simulare şi Evaluare. Un alt moment important al misiunii în Marea Mediterană l-a constituit vizita fregatei “Regele Ferdinand” în portul Haifa, cu ocazia împlinirii a 60 de ani de existenţă a statului Israel, aceasta fiind prima escală a unei nave militare româneşti într-un port israelian.