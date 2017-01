Regele Mihai, grav bolnav, se retrage din viaţa publică

08:02:04 / 03 Martie 2016

EX-REGELE SE RETRAGE

Ex-regele Mihai s-a retras definitiv din istoria Romaniei prin actul de abdicare pe care l-a semnat , decorat si premiat de catre Stalin pentru actul de tradare de la 23 August 1944 , care a avut ca efect predarea armatei romane sovieticilor si internarea zeclor de mii de militari in lagarele sovietice . Plecat din tara cu o avere considerabila , n-a facut nimic pentru Romania , pentru romanii exilati . S-a reintors dupa 1989 pentru a reintra in posesia mosiilor , padurilor si castelelor . " Casa regala " , respectiv institutia regala , s-a surpat de mult , din momentul in care taticul lui Mihai , regele Carol II , in calitate de print si colonel , a dezertat de pe front si s-a dus la Odessa pentru a se casatori . " Casa regala " a devenit bordel regal din momentul in care Carol s-a reintors in Romania cu tiitoarea sa Lupeasca si a instaurat dictatura regala datorita politicianismului specific romanesc ,a incapacitatii PNL si PNT de a apara democratia , Carol si tiitoarea sa Lupeasca au jefuit tara . Decaderea institutiei regale este marcata si de faptul ca s-a ajuns sa avem si un print proletar , pe dl Duda , actor fara talent , avansat , conform traditiei , la gradul de colonel si numit reprezentant al intereselor romanesti in strainatate . Pamfil Seicaru in cartea " Istoria PNT " scrie : " De la 1918 si pana in 1940 cand a inceput hartanirea Romaniei Mari , Carol II a fost blestemul ţării , iar Mihai a completat opera tatalui sau . Carol II si Mihai , n-au avut alta legatura cu poporul roman , in afara de legatura similara a căpuşii in pielea oii ". De monarhie ne arde noua acum ? Poate cineva sa-si imagineze ce camarila se va forma din politicianistii jefuitori si iuibitori de ţară ?