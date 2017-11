Regele Mihai I, în stare gravă. „Ultimele ore sau zile în viaţă ale Majestăţii Sale!“

Sunt momente critice la reşedinţa Regelui Mihai I din Elveţia. Maiestatea sa Regele Mihai I este în stare gravă. Michael Flaks, consilierul Majestăţii Sale, spune că sunt ultimele ore sau zile din viaţa Regelui Mihai. "Este destul de trist şi îngrijorător pentru că Majestatea Sa este într-o stare de sănătate precară de doi, trei ani. Însă, am înţeles că sunt ultimele ore sau zile în viaţă ale Majestăţii Sale, Regele", a declarat Michael Flaks, citat de royalcentral.co.uk. De altfel, Casa Regală a României a anunţat zilele trecute că starea de sănătate a Regelui Mihai I s-a agravat, iar de ziua onomastică, pe 8 noiembrie, Majestatea Sa a primit Sfânta Împărtăşanie.

La doar o oră după ce Regele Mihai a fost împărtăşit, nepotul lui, Nicolae, a încercat să ajungă cu forţa la căpătâiul bunicului său, dar membrii Casei Regală i-au interzis să-l vadă. Mai mult, Principesa Margareta a depus plângere la poliţie pentru tentativă de violare de domiciliu şi agresiune fizică. "Ma intristeaza profund si nu inteleg agresivitatea Casei Regale de a face tot posibilul de a ma impiedica sa imi vad bunicul si de a-mi discredita imaginea. Nu voi intra in acest joc murdar. Voi alege sa-mi respect bunicul in aceste momente dificile pentru ca asa se cuvine si asa este crestineste", a scris ulterior, pe Facebook, NICOLAE Medforth-Mills, nepotul Regelui Mihai. "Eu, Nicolae, am vrut doar să îmi văd bunicul şi să îmi iau rămas bun, într-un mod liniştit, respectos, aşa cum este creştineşte. Nu am fost lăsat nici acum, nici în alte dăţi când am vrut să îl văd. Nici măcar în perioada exilului, noi, bunic şi nepot, nu am fost despărţiţi şi amândoi am preţuit această legătură de sânge. Cunoscându-l atât de bine, nu cred că el este cel care a decis ca noi să nu ne vedem. Dimpotrivă, ştiu că şi-ar fi dorit mult. Sunt dezamăgit şi profund îndurerat de încrâncernarea membrilor Casei Regale, precum şi a mamei mele, de uşurinţa şi lipsa de respect cu care aceştia aruncă efectiv către presă nişte comunicate agresive, defăimate şi nejustificate, acum în acest moment în care ar fi nobil să dăm dovadă de respect şi să trecem peste cine ştie ce ambiţii personale.

Pentru mine, bunicul meu rămâne depozitarul unor valori morale pe care aleg să le respect şi să mi le înşusesc. Din respect pentru el şi pentru înaintaşii mei, pentru istoria pe care aceştia au scris-o, nu mă voi lăsa discreditat de aceste jocuri nefericite şi fără sens. Le reamintesc tuturor că iubirea şi respectul unui popor se câştigă, nu se obţin cu forţa!", a scris fostul Principe Nicolae, semnându-se Nicholas de Roumanie Medforth-Mills, într-un comunicat transmis presei. În urmă cu doi ani, Regele Mihai l-a exclus pe Principe din linia de succesiune şi i-a retras titlul monarhic.