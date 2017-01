Regele Mihai și-a afirmat încrederea în generația tânără, în mesajul de Crăciun

Regele Mihai spune, în mesajul de Crăciun, că generaţia tânără ştie ce vrea, iar "cu onestitatea şi pasiunea tinerilor români" are încredere în viitor, gândurile sale îndreptându-se, de asemenea, către cei bătrâni care "dau o lecţie de curaj", cei îndoliaţi, profesori, medici şi soldaţi.

În mesajul adresat joi, fostul suveran aminteşte că le-a vorbit românilor, pentru prima oară, de Crăciun, în urmă cu nu mai puţin de 75 de ani, iar acum, la aproape un secol distanţă, are încredere în "onestitatea şi pasiunea" tinerilor care ştiu ce vor.

"În anul 1940, m-am adresat vouă de Crăciun pentru prima oară. Am traversat aproape un secol împreună, iar astăzi întoarcem încă o pagină din viața țării noastre. Generația tânără știe ce vrea. Cu onestitatea și pasiunea tinerilor români, am încredere că timpurile noastre vor putea fi trecute cu bine. La sfârșit de an, gândul meu merge și către oamenii în vârstă, unii singuri, alții bolnavi. Ei ne dau o lecție de curaj și de demnitate.Trimit încurajare celor care lucrează în spitale și salvează vieți. Celor care au inimile îndoliate, ca și celor îngrijorați de starea de sănătate a celor dragi, le trimit toată afecțiunea și compasiunea mea", se arată în mesajul fostului suveran.