Regenerabilele ar putea creşte preţul de producţie a electricităţii

Preţul de producţie a electricităţii ar putea creşte în acest an cu 5-7%, dacă schema de sprijin pentru promovarea energiei din surse regenerabile va fi aplicată de la 1 iulie, a declarat, ieri, Radu Regman, directorul Direcţiei de Energiei Regenerabilă din cadrul ANRE. Investiţiile în energia verde sunt încurajate printr-o schemă de certificate verzi pe care le primesc producătorii şi pe care trebuie să le plătească toţi consumatorii de energie din România. „Certificatele verzi vor avea un impact asupra preţului începând cu 2,5 euro pe MWh în acest an, până la 33 de euro pe MWh în 2017. Astăzi preţul energiei este în jur de 45-47 de euro pe MWh. Adăugaţi 33 de euro şi vedeţi cât va fi preţul energiei pure\", a spus Regman, în cadrul unui seminar. Astfel, în 2017, preţul de producţie a energiei va fi mai mare cu 73% decât în prezent, potrivit datelor prezentate de oficialul ANRE. „Prevedem că datorită întregului ansamblu probabil în doi ani vom avea un exces de certificate pe piaţă, deci e posibil ca preţul să scadă, dar datorită prevederilor potrivit cărora producători pt ţine certificatele timp de trei ani, nu va scădea preţul. Deci preţul va creşte dacă investitoriii sunt raţionali, iar eu nu am văzut până acum investitori iraţionali\", a mai spus Regman.