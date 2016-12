Regimul armelor şi tâmpiţilor

Evenimentele tragice recente şi devenite aproape obişnuite, când Moartea a mers să se coafeze cu pistolul sau a scos arma pe geamul maşinii în trafic, ne-au adus aminte o replică anecdotică, dar dură, rostită parcă de actorul Mihai Mereuţă într-un vechi film cu miliţieni, foşti ilegalişti: \"Oamenii are arme - trage!\". În propoziţia asta ineptă şi semi-analfabetă se află de fapt întreaga chintesenţă a problemei omului aparent paşnic, în lumea modernă: că nu toţi cei care ajung să aibă arme (de foc) \"ştie să vorbeşte\". Vechile bancuri cu miliţieni, în care portretizam în chip îngust doar pe agenţii de la Circulaţie (mai nou Rutieră) ne ajung din urmă şi ne fac să ne amintim că mulţi tâmpiţi au fost angajaţi ca mili-ţişti cu grade mici, iar cei care au ştiut să dea din coate au ajuns, vai, şi la cele mai mari. Iar acraniatul ministru al Apărării, ditamai generalul, nu e un exemplu care ţine doar de Armată. Comuniştii (dar şi înainte de ei) au inoculat poporului ăsta ideea că talpa satului sau mahalaua, chiar dacă nu ştie bine să buchisească, poate ajunge \"jandar\" sau \"serjent\", ca să ţi-i \"reguleze\" în primul rând pe cei care ştiu mai multă carte decât el. Or, tocmai în asta a constat succesul relativ de public al regimului comunist în România: în imensa masă ignorantă de manevră, care s-a dorit şi văzut în fruntea bucatelor, în detrimentul celor şcoliţi, cu scaun la cap şi nefăcuţi la beţie, la vremea când părinţii lor se-ntorseseră de pe la vreo nuntă. Iar, în momentul de faţă, majoritatea aparatului care aprobă portul de armă, anchetează de la ameninţări cu moartea până la furturi din autoturisme (o declaraţie dată la Poliţie m-a convins recent cu cine am de-a face...) sau încearcă să facă ordine-n sat nu mai e formată din foşti miliţieni, ci din NEO-miliţieni, la ani-lumină de poliţistul britanic, bunăoară. Recrutaţi şi angajaţi chiar şi acum după aceleaşi criterii de \"origine sănătoasă\", frunte-ngustă şi ceafă lată. Câţi din dvs. nu s-au întâlnit cu personaje identice tipologic cu criminalul din Coafor, în poziţii de \"ordine şi linişte publică\"?! Cu brute necizelate şi abrutizate, convertite la rangul de forţe de ordine şi apărători ai patriei? De vină nu e baza proastă de selecţie, ci lipsa de prestigiu pe care ţi-o dă, azi în România, rangul de \"om al Legii\" - de la comisar la agent de stradă. Poziţie spre care, aspiraţional, nu tânjesc cei mai buni, mai curajoşi şi mai vrednici dintre noi, ca în Marea Britanie, ci ăia care doresc să se dea \"mai jmecheri\" la ei în sat şi vor să scape de noroiul de la ţară.