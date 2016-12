Regimul de la Damasc şi opoziţia armată siriană au făcut un schimb de prizonieri lângă Alep

Susţinători ai regimului sirian şi opoziţia armată au efectuat un schimb de prizonieri în apropiere de Alep - 25 de femei şi copii contra unui şef islamist -, după ce ieri au fost eliberaţi aproximativ 300 de civili răpiţi cu o zi înainte, relatează RFI. Cele 15 femei şi cei zece copii eliberaţi de către rebeli islamişti au fost răpiţi în urmă cu un an şi jumătate, în drum spre Damasc şi Alep. Ei s-au întors, la bordul unor autobuze, în localităţile Nobbol şi Zahra, două bastioane ale regimului de la nord de Alep, încercuite de 18 luni de către grupări armate ca Frontul Al-Nusra şi aripa siriană a reţelei Al-Qaida. Apărătorii celor două localităţi, de 50.000 de locuitori, majoritatea şiiţi, au fost eliberaţi în schimbul şefului unei brigade islamiste cunoscute sub numele de Armata Mujahedinilor. Youssef Zawaa a fost capturat în urmă cu un an, la un baraj organizat de către miliţii loiale regimului. Schimbul de prizonieri a fost mediat de către un partid kurd. Aproximativ 300 de kurzi au fost răpiţi pentru o scurtă perioadă de timp duminică, de către membri ai Frontului Al-Nusra, în timp ce se duceau din oraşul Afrin la Alep şi Damasc. Cei 300 de civili au fost eliberaţi după câteva ore, după demersuri intense întreprinse de către lideri ai grupărilor armate, în urma unui ultimatum lansat de către miliţii kurde.