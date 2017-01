Regimul de zonă liberă din Constanţa, extins în Portul Midia

Ministerul Transporturilor (MT) propune extinderea regimului de zonă liberă în porturile din administrarea Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Maritime” (CN APM) Constanţa cu 233 de hectare, în Portul Midia, operaţiunea urmând să genereze facilităţi vamale pentru firme şi creşterea traficului de mărfuri. „Prin proiectul de Hotărâre a Guvernului (HG) se va extinde regimul de zonă liberă în Portul Midia pe o suprafaţă de teren de 2.337.491 metri pătraţi. Prin extinderea regimului de zonă liberă în Portul Midia, operatorii economici vor beneficia de facilităţi vamale conform legislaţiei în vigoare şi, totodată, se vor dezvolta şi moderniza noi facilităţi pentru operarea mărfurilor, care vor duce la creşterea traficului de mărfuri în port", se spune în nota de fundamentare a unui proiect de HG iniţiat de MT. Suprafaţa pe care se extinde regimul de zonă liberă în Portul Midia este delimitată la nord de Primăria comunei Corbu, la sud de Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral şi Primăria comunei Năvodari, la est de Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral şi la vest de Rompetrol Rafinare şi Primăria comunei Năvodari, potrivit anexei proiectului. Portul Midia are 833 hectare, din care teritoriul portuar ocupă 233 hectare, iar diferenţa este reprezentată de suprafaţa de apă aferentă. Portul asigură firmelor facilităţi portuare pentru operarea mărfurilor generale, a animalelor vii, a produselor petroliere. Infrastructura porturilor Constanţa, Midia, Mangalia, Tomis şi Basarabi aparţine domeniului public al statului şi este concesionată de către minister CN APM Constanţa. „În porturile Constanţa şi Basarabi, unde s-a instituit regimul de zonă liberă, operatorii economici beneficiază de facilităţi vamale, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Situaţia creată a dus la dezvoltarea de noi facilităţi pentru operarea mărfurilor şi, implicit, la creşterea traficului de mărfuri. În vederea continuării acestei dezvoltări, se propune extinderea regimului de zonă liberă în Portul Midia", potrivit documentului. Autorii proiectului arată că în incinta portului a fost finalizat cel mai mare terminal maritim de gaz petrol lichefiat (GPL) din ţară, cu o capacitate de stocare de 4.000 mc, cu potenţial de a deveni una dintre cele mai importante unităţi de acest tip din Europa Centrală şi de Est. Totodată, infrastructura portuară a portului permite dezvoltarea unor terminale specializate care vor duce la creşterea traficului de mărfuri. Conform datelor prezentate pe site-ul MT, Zona Liberă Constanţa - Sud este amplasată în partea sudică a Portului Constanţa şi are o suprafaţă de 134,6 hectare, împărţită în trei platforme. Din anul 1997, aceasta s-a extins în complexul portuar Basarabi, formându-se Zona Liberă Basarabi, care funcţionează ca sucursală a Zonei Libere Constanţa - Sud şi are o suprafaţă de 11,4 hectare, din care 0,7 hectare acvatoriu. În România mai funcţionează alte cinci zone libere, respectiv Sulina, Galaţi, Brăila, Giurgiu şi Curtici-Arad.