„Regina condimentelor“, plină de vitamine!

Cardamomul, unul dintre condimentele foarte vechi din lume, cunoscut în India sub numele de ”Regina condimentelor”, este apreciat atât pentru valoarea sa culinară, cât și cea medicinală. Este o plantă din familia Zingiberaceae, din care fac parte ghimbirul și turmericul. Dintre soiurile de cardamom, două sunt cele mai importante: Elettaria cardamomum (verde) și Amomum cardamomum (negru). Cardamomul este originar din pădurile umede din sudul Indiei, unde crește sălbatic. Astăzi, cele mai mari culturi sunt în India, Sri Lanka și Guatemala. Cardamomul adevărat este considerat cel verde, Elettaria. Varietatea Amomum este mai mare decât soiul Elettaria, culoarea seminței este maro și are aroma diferită. Este o tufă perenă, cu tulpini de formă tubulară, ce pot crește între 2 și 5 m înălțime. Are un rizom mare și lung, frunze de culoare verde închis, cu o lungime între 30-60 cm și o lățime între 5-15 cm. Florile sunt albe, cu vinișoare purpurii, iar semințele de culoarea verde sau brună se găsesc într-o păstaie, așezate pe trei rânduri duble, de câte șase semințe fiecare, potrivit site-ului gustos.ro, citat de Agerpres. Păstăile au o formă de lacrimă (triunghiulare, cu colțurile rotunjite) și se recoltează în octombrie - decembrie, înainte de a se coace integral, pentru a evita desfacerea capsulelor. Uscarea continuă, iar în funcție de metoda folosită se obține culoarea finală a cardamomului. Cele albe indică faptul că au fost uscate timp de mai multe zile, în soare, astfel decolorându-se. Păstăile verzi se usucă timp de o zi și noapte într-o cameră încălzită.

Semințele au o concentrație mare de mangan, în doar o lingură de semințe se regăsește 80% din necesarul zilnic pentru o persoană. De asemenea, conțin fibre, fier, magneziu, calciu, zinc, potasiu, fosfor, vitamina C, piridoxină, riboflavină, tiamină și vitamina A. Cardamomul verde este un condiment foarte scump, fiind depășit doar de șofran și vanilie. El are un gust foarte plăcut, ușor lămâios, având o aromă specifică foarte tare. În aroma cardamomului negru se distinge o ușoară urmă de camfor. Semințele de cardamom și-au găsit, în principal, două utilizări - ca un condiment și ca un remediu naturist pentru mai multe boli. În cele mai vechi timpuri, cu toate acestea, cardamomul a fost considerat foarte prețios, fiind păstrat doar pentru unele ocazii speciale cum ar fi nunțile. Este un ingredient popular folosit în diverse feluri de mâncare din Asia de Sud și în produsele de patiserie scandinave. În Emiratele Arabe și Turcia, cardamomul a fost folosit pentru a aroma cafeaua, iar în India, pentru a face un ceai special numit "Masala Chai". În Egiptul antic, semințele erau mestecate în principal pentru a curăța dinții. În aceași perioadă, indieni au considerat cardamomul un remediu pentru obezitate. Arabii i-au atribuit calități afrodisiace. Acesta a fost folosit pentru tratarea problemelor digestive, precum durerile de stomac, de mii de ani, potrivit site-ului theepicentre.com. Studiile realizate recent au arătat că, împreună cu alte alte mirodenii, cardamomul poate ajuta în diferite etape ale digestiei. Are efecte gastro-protective, ajutând inclusiv în vindecarea ulcerelor gastrice.

Cardamomul este considerat un remediu foarte eficient împotriva problemei comune cunoscute sub numele de halitoză sau respirație urât mirositoare. Nu numai că poate ucide bacteriile care provoacă respirația urât mirositoare, dar se apreciază că ajută, de asemenea, pentru a preveni dezvoltarea cariilor dentare. Ca urmare a unor studii recente s-a constatat că extractele din cardamom sunt eficiente împotriva bacteriilor patogene orale, precum Streptococcus mutans și Candida albicans. Prin conținutul mare de mangan este important pentru funcționarea normală a sistemului nervos și a creierului și joacă un rol important în absorbția calciului și reglarea zahărului din sânge. Studiile au arătat că poate fi un tratament naturist eficient pentru scăderea tensiunii arteriale, asigurând astfel sănătatea inimii și a rinichilor.

Cardamomul poate fi, de asemenea, de ajutor pentru persoanele cu probleme respiratorii, precum astmul. Conținutul ridicat de mangan îl face o alegere excelentă pentru diabetici. Un studiu clinic a constatat ca persoanele cu diabet zaharat care au avut niveluri mai ridicate de sânge de mangan au fost mai protejate de LDL sau colesterolul "rău" decât cele cu niveluri mai mici de mangan, de asemenea. Toate acestea împreună arată că acest condiment este eficient în combaterea debutul diabetului. Studii efectuate asupra unui număr de condimente pentru a descoperi fenolii din compoziția lor și proprietățile antioxidante au arătat în ceea ce privește cardamomul că acesta conține un nivel ridicat de flavonoizi, intensifică semnificativ activitățile enzimatice, antioxidante și inhibă creșterea celulelor cancerului de colon, potrivit site-ului foodfacts.mercola.com.