Regina de la Indian Wells

Simona Halep a câştigat cel mai important trofeu din carieră, duminică seară, după ce s-a impus în turneul de categorie Premier Mandatory de la Indian Wells, dotat cu premii totale în valoare de 5.381.235 de dolari. Halep, locul 3 WTA, a învins-o în finală pe Jelena Jankovic (Serbia, 21 WTA), cu scorul de 2-6, 7-5, 6-4, asigurându-și un premiu în valoare de 900.400 de dolari şi 1.000 de puncte WTA. Așa cum a promis în luna ianuarie, după ce a pierdut în sferturile de finală la Australian Open, cu Ekaterina Makarova, scor 4-6, 0-6, Halep nu a mai abandonat lupta, aşa cum a făcut-o în disputa cu tenismena rusă. La Indian Wells, Simona a revenit în stil de mare campioană, după ce Jankovic a controlat jocul şi a servit pentru titlu la scorul de 6-2, 5-4. A fost o finală care s-a încheiat după două ore și 37 de minute, efortul depus de cele două jucătoare fiind maxim. Halep și-a asigurat astfel un premiu în valoare de 900.400 de dolari şi 1.000 de puncte WTA, iar trofeul acordat învingătoarei a fost mult prea greu, Simona nereușind să-l ridice de una singură. Halep s-a pozat alături de trofeul câştigat la Indian Wells, declarând, în glumă, lângă poza pe care a publicat-o pe contul său de Facebook, că acesta este cel mai greu, atât la propriu, cât şi la figurat, având în vedere importanţa lui.

Halep a ajuns la 8,315 milioane de dolari câştigaţi în carieră, sumă cu care ocupă locul 39 în lume, în clasamentul premiilor obţinute la competiţiile de tenis, în era WTA. Ierarhia întocmită de Asociaţia Jucătoarelor Profesioniste (WTA) nu ţine cont de inflaţia monedei americane şi nici de faptul că, în trecut, premiile erau mai mici.

Victoria Simonei a fost remarcată de presa internațională, care a lăudat performanța sportivei în vârstă de 23 de ani, aflată la al 11-lea titlu din carieră: „Simona Halep îi succede Flaviei Pennetta, este regină la Indian Wells” - „La Repubblica“; „Simona Halep câștigă cel mai important titlu din carieră la Indian Wells. Românca a depășit-o pe Jelena Jankovic pentru a 11-a și cea mai tare victorie din carieră” - WTA; „Simona Halep, spectaculoasă în fața Jelenei Jankovic. Simona a revenit după un prim set dificil și a câștigat finala de la Indian Wells” - tvasports.ca; „Halep, campioană la Indian Wells, după o finală lungă și intensă” - „El Mundo Deportivo“; „Maraton câștigat de Simona Halep. O finală plină de emoții”, livetennis.it.

De asemenea, Halep a fost felicitată pentru victoria din turneul californian de Nadia Comăneci, Gabi Szabo, Gică Hagi, Lucian Bute și Ciprian Marica. Și americanul Nick Bollettieri, acum în vârstă de 83 de ani, unul dintre cei mai apreciaţi antrenori de tenis din lume, a felicitat-o pe Simona pentru triumful de la Indian Wells.

HALEP, LOVITURA FINALEI

Site-ul oficial al WTA a ales drept lovitura finalei turneului de la Indian Wells un punct câştigat de Simona Halep. Punctul desemnat de WTA a fost la scorul de 1-0 pentru Jankovic şi egalitate, în primul set, pe serviciul jucătoarei sârbe. Halep şi-a pasat adversara, care a urcat la fileu, cu o lovitură de rever în „cross”, dintr-o poziţie incomodă din spatele terenului. Pe parcursul turneului de la Indian Wells, jucătoarea română a mai fost de două ori protagonista loviturii zilei, în opinia WTA.

URMEAZĂ TURNEUL DE LA MIAMI

În urma succesului de la Indian Wells, Halep a trecut pe primul loc în clasamentul WTA Race din acest an, cel care contează pentru Turneul Campioanelor de la Singapore. În această săptămână, Simona Halep este a treia favorită pe tabloul principal al turneului de la Miami, de asemenea de categorie Premier Mandatory, după Serena Williams, locul 1 WTA, şi Maria Şarapova, locul 2 WTA. Meciurile din această fază vor începe miercuri. „E destul de greu să te afli mereu în centrul atenţiei. Simt presiune, dar pot să zic că m-am obişnuit şi am învăţat să gestionez situaţia. Acum voi pleca spre Miami, o să văd acolo cum voi sărbători victoria de aici, de la Indian Wells. Cu siguranţă, voi avea câteva zile libere. Am nevoie de odihnă”, a declarat Simona după finala de la Indian Wells. Halep va juca direct în turul secund la Miami, împotriva învingătoarei din duelul dintre Nicole Vaidisova (Cehia) și o jucătoare venită din calificări.

HALEP SE POATE APROPIA DE ȘARAPOVA

Simona Halep se menţine pe locul 3 în clasamentul WTA dat publicităţii ieri, cu 7.181 de puncte, prima poziție fiind ocupată de Serena Williams (SUA, 9.982p), secondată de rusoaica Maria Şarapova (8.270p). După Indian Wells, Halep a recuperat 555 de puncte din diferenţa ce o separa de Şarapova și se mai poate apropia şi după turneul de la Miami. În timp ce Halep nu are niciun punct de apărat în Florida, pentru că anul trecut s-a retras înaintea turneului, Maria Şarapova are 390 de puncte acumulate în urma semifinalei disputate la ediţia precedentă.