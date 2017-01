Regina Elisabeta a II-a, la premieră

Regina Elisabeta a II-a şi soţul ei, ducele de Edinburgh, au înfruntat frigul şi ploaia de la Londra, marţi seară, pentru a participa la premiera regală a celui de-al treilea film din seria ”The Chronicles of Narnia / Cronicile din Narnia”. Înainte de a urmări filmul ”The Chronicles of Narnia: Voyage of the Dawn Treader / Cronicile din Narnia: Călătorie pe mare cu Zori de zi”, regizat de Michael Apted, regina i-a salutat pe actorii din distribuţie şi a primit din partea organizatorilor evenimentului o pereche de ochelari 3D. Printre actorii prezenţi pe covorul roşu, la Londra, s-au aflat Liam Neeson şi Simon Pegg. Încasările obţinute din biletele vândute cu ocazia premierei regale a acestui film vor fi donate în favoarea Cinema and Television Benevolent Fund (CTBF), care asigură sprijin financiar angajaţilor din industria de film şi televiziune şi familiilor lor, atunci când trec printr-o perioadă dificilă.

Printre celebrităţile venite la această premieră regală s-au aflat Joe McElderry, câştigătorul din 2009 al emisiunii-concurs X Factor, care a şi interpretat, de altfel, o piesă inclusă pe coloana sonoră a filmului. ”Mi s-a spus că regina nu merge să vadă prea multe filme. Însă, a venit aici, în această seară şi este un eveniment special”, a declarat Liam Neeson. Actorul irlandez asigură vocea leului Aslan din acest film, al treilea lungmetraj din ”The Chronicles of Narnia / Cronicile din Narnia”, inspirată din romanele lui C.S. Lewis. Filmul va rula în cinematografele din România începând din 10 decembrie.