Regina Elisabeta a ţinut un discurs la ONU

Revenită la New York după mai bine de trei decenii, regina Marii Britanii, în vârstă de 84 de ani, a susţinut un discurs la sediul ONU din metropola americană. ”Nu suntem aici să evocăm amintiri. În lumea de mâine trebuie să muncim cu toţii mai mult ca oricândm dacă suntem cu adevărat Naţiuni Unite”, a declarat regina Marii Britanii. Vorbind în calitate de suverană a 16 state membre ONU şi lideră a commonwealth-ului format din 54 de ţări cu o populaţie de aproape două miliarde de locuitori, Elisabeta a II-a a reamintit schimbările dramatice care au avut loc în lume, de când a vizitat ultima oară ONU, în 1957. În acelaşi timp, suverana a elogiat ONU pentru combaterea foametei, a sărăciei şi a bolilor, precum şi pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor tuturor cetăţenilor.

Temperatura record din New York nu a împidicat-o pe Elisabeta a II-a să se deplaseze în locul în care au fost distruse turnurile gemene ale World Trade Center. Ea a ajuns în situl de 6,5 hectare din Manhattan marţi după-amiază, împreună cu prinţul consort Philip. Vizita monarhului la Ground Zero a determinat oprirea lucrului uriaşelor macarale de la faţa locului, iar muncitorii au luat o pauză. În tăcere, Elisabeta a II-a a depus o jerbă de flori pe un piedestal de fier de pe locul unde s-a aflat turnul de sud al WTC. Înclinându-şi capul, regina a atins cu mâna florile cultivate la locul tragediei. Elisabeta a II-a s-a întâlnit apoi cu zeci de membri ai familiilor victimelor. Elisabeta a II-a a părăsit apoi situl, pentru a vizita şi Grădina britanică a Aducerii Aminte, construită în semn de omagiu pentru cele 67 de victime britanice ale atacurilor de la 11 septembrie 2001. Aici s-a întâlnit şi cu familiile cetăţenilor britanici.

Primită în general cu entuziasm, Elisabeta a II-a a suscitat totuşi şi unele reacţii critice. Un american de 28 de ani a afişat, în zona Ground Zero, un afiş cu mesajul ”Queen of British Petroleum” (Regina British Petroleum), compania britanică ce a provocat cel mai mare dezastru ecologic din istoria SUA. Elisabeta a II-a şi prinţul consort Philip au zburat la New York din Canada, pentru o vizită de cinci ore. Ei au plecat spre Londra din aeroportul J.F. Kennedy, marţi, la ora locală 19.00.