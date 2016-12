„Regina Maria“ a plecat în Marea Mediterană

Fregata „Regina Maria“ a plecat, ieri dimineaţă, într-o nouă misiune în Marea Mediterană. La ceremonia de plecare au fost prezenţi pe cheu părinţii, soţiile şi copiii marinarilor. Fregata „Regina Maria“ va participa în perioada 1 – 30 noiembrie, la misiunea „Active Endeavour“, iar echipajul va desfăşura activităţi specifice de combatere şi prevenire a terorismului. Este cea de-a cincea participare a Forţelor Navale Române în cadrul acestor operaţiuni multinaţionale. Nava este comandată de căpitan comandorul Valentin Iacoblev şi are la bord un echipaj alcătuit din 203 marinari, printre care şi patru fete, dintre care 18 ofiţeri. „Timp de o lună vom patrula în Marea Mediterană pentru a supraveghea traficul naval, iar dacă va fi nevoie vom interveni în forţă“, a declarat comandorul Valentin Iacoblev. Cu toate că s-au pregătit timp de aproape un an pentru a lua parte la această misiune, marinarii nu au fost lipsiţi de emoţii. „Este pentru a doua oară cînd plec într-o astfel de misiune. Ne facem treaba, iar apoi ne întoarcem acasă. Sănătoşi să fim. Nu ne este teamă de mare după şapte ani. Doar despărţirea de familie este mai grea, cînd mai ales laşi şi un copil acasă“, a declarat caporalul Daniel Tacciu. „Ne place ce facem. Pentru noi este ceva de rutină. Nu este prima misiune în care plec şi ştiu ce mă aşteaptă. La o misiune intervine factorul real şi este ceva mai greu decît la antrenamente. O să vedem acolo cît de periculos este, dar sperăm să nu fie“, susţine caporalul Ciprian Dulgheru. Şi cele patru fete prezente la bordul navei spun că despărţirea de cei dragi este cea mai grea. „Sînt pregătită să plec în misiune. Este prima experienţă şi sper să fie bine. Nu am emoţii. O să fim departe de casă, dar pentru o lună poate nu va fi aşa de greu“, a declarat soldatul Niculina Victoriţa Caprian. La această festivitate au participat şi şeful Statului Major al Forţelor Navale Române, contraamiralul Dorin Danilă, şi secreatrul de stat al MApN, Ioan Lascu. „Active Endeavour“ este o operaţie iniţiată de Alianţa Nord-Atlantică din anul 2001 pentru a descuraja şi dezorganiza acţiunile teroriste. Concepţia militară a NATO cu privire la apărarea împotriva terorismului prevede desfăşurarea de acţiuni specifice cum ar fi schimbul de informaţii, supravegherea şi controlul pe marile culoare de navigaţie din Marea Mediterană. Fregata „Regina Maria“ se va întoarce acasă la începutul lunii decembrie.