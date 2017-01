"Regina Maria" a plecat în misiune în Marea Mediteranã

Zeci de persoane au împînzit, ieri, dana militarã a Portului Constanţa pentru a-şi lua rãmas bun de la cei dragi, îmbarcaţi la bordul fregatei “Regina Maria”, care a plecat în misiune în Marea Mediteranã, la aplicaţia internaţionalã “Active Endeavour. “Sînt mîndrã cã a plecat în misiune, dar, în acelaşi timp, nu pot sã îmi stãpînesc lacrimile, pentru cã ştiu cã viaţa pe mare este grea. Va avea de înfruntat atîtea şi aş vrea ca timpul sã zboare mai repede şi sã fie deja luna decembrie, ca sã se întoarcã acasã “, a spus Maria Cinceanu, soţia unuia dintre caporalii de la bordul fregatei. Dupã ce s-a terminat ceremonialul militar şi cel religios organizat în cinstea militarilor care pleacã în misiune, locţiitorul Statului Major al Forţelor Navale, vice-amiralul Ioan Costi, împreunã cu Înalt Prea Sfinţitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului au urcat la bordul fregatei pentru a le ura marinarilor “drum-bun şi vînt din pupa!”. “Aceste fregate fac posibilã participarea noastrã la toate misiunile NATO. Astfel, la un an de la intrarea în componenţa Forţelor Navale Române, fregata participã la o misiune internaţionalã de amploare, aşa cum este Active Endeavour. Sînt convins cã va face faţã cu bine oricãror provocãri”, a declarat vice-amiralul Ioan Costi. Pentru cã viaţa pe mare nu este lipsitã de primejdii, IPS Teodosie le-a dãruit marinarilor o icoanã a Sfintei Maria. “Sfînta Maria este protectoarea marinarilor. Se ştie cã icoanele sînt sfinţite şi purtãtoare de har. Astfel, aceastã icoanã va servi drept acoperãmînt împotriva valurilor şi a primejdiilor”, a declarat IPS Teodosie. Militarii de pe fregatã s-au antrenat îndelung pentru aceastã misiune şi cred cã nu va exista nici o diferenţã între ei şi celelalte forţe participante. “Am finalizat toate pregãtirile pentru Active Endavour. Este prima misiune de acest tip, dar nu cred cã vom întîmpina nici un fel de probleme. De asemenea, icoana pe care am primit-o va fi pusã în careul ofiţerilor, alãturi de alte cîteva şi ne va proteja de rele. La începutul misiunii ne vom antrena cu turcii pentru cîteva zile, dupã care vom intra sub competenţa Comandamentului Întrunit de la Napoli “, a declarat comandantul fregatei “Regina Maria”, cmdr. Costel Tãtaru. Misiunea la care fregata participã pînã pe 4 decembrie vizeazã descurajarea acţiunilor teroriste în Marea Mediteranã. În jurul prînzului, fregata s-a desprins de la cheu lãsînd în urmã soţii, iubite şi pãrinţi cu ochii înlãcrimaţi de dorul celor dragi.